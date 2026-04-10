En parallèle de Crimson Desert, on a récemment appris qu'un « GTA-like fantasy » était en développement par un autre studio, mais ne verra hélas jamais le jour.

Tandis que les joueurs consoles attendent fébrilement GTA 6 en fin d'année, Crimson Desert a permis a certains d'avoir ce qui se rapproche le plus d'une alternative à un jeu d'aventure dans un vaste monde ouvert bac-à-sable, bien que la composante criminelle du titre de Pearl Abyss soit assez limitée. Selon un rapport de nos confrères coréens chez MTN, un autre studio sud-coréen bien connu travaillait de son côté sur un jeu d'aventure en monde ouvert fantastique se rapprochant d'avantage de l'expérience des jeux Rockstar Games. Mais ces prémices sur le papier prometteur appartiennent malheureusement a priori au passé.

Un GTA-like fantastique, mais a priori seulement sur le papier

Cela fait donc le deuxième rapport faisant état d'un jeu en monde ouvert ambitieux qui n'existera finalement jamais. Il y a peu, nous apprenions en effet qu'Avalanche Studios (Just Cause) planchait sur un équivalent à Crimson Desert il y a plus de 15 ans, mais n'a jamais trouvé d'éditeur. Cette fois, il est question d'un autre studio coréen qui entendait proposer une expérience à la GTA dans un univers fantastique, mais qui n'aura a priori jamais lieu d'être non plus.

Le studio en question est NEXON, à qui l'on doit récemment au développement et à l'édition The First Descendant, un équivalent de Destiny 2, mais qui semble désormais en difficulté, ou encore le solide Souls-Like The First Berzerker Khazan en qualité d'éditeur. MTL rapporte ainsi que ce studio travaillait également sur ce qui pourrait s'apparenter à un mariage entre GTA 6 et Crimson Desert dans un vaste monde ouvert fantastique, nom de code Project EL. Malheureusement, après deux ans de développement, NEXON a décidé d'arrêter les frais, sans qu'on connaisse la raison précise derrière cette décision.

Cela laisse toutefois une équipe plus ou moins conséquente ayant travaillé sur ce « GTA-like fantasy » à la sauce coréenne sur la touche. Selon le rapport de MTL, le studio pourrait d'ailleurs bientôt connaître de gros changements suite à la prise de poste de président exécutif par Patrick Söderlund, PDG d'Embark Studios (Arc Raiders). L'avenir nous dira ce qu'il en est réellement, mais a priori sans un projet qui présentait un potentiel certain, mais a priori condamné aux Abysses.

© Pearl Abyss

Source : MTL