L'un des créateurs originaux de GTA salue l'initiative de Rockstar d'avoir enfin fait de Lucia un protagoniste féminin majeur de la licence culte, après de longues années d'existence.

Treize ans après le précédent opus de la prestigieuse licence, GTA 6 est enfin entre nos mains, avec un duo inédit : Jason et Lucia. Et la présence d’une héroïne en tête d’affiche ne laisse pas indifférent l’un des vétérans de la licence. Brian Baglow, qui a travaillé sur le tout premier Grand Theft Auto, applaudit l’initiative… sans épargner l’héritage de Rockstar en la matière.

Un protagoniste féminin attendu depuis longtemps dans un GTA

Parmi les annonces majeures de GTA 6, celle d'un protagoniste féminin en la personne de Lucia figurait parmi celles qui ont fait le plus de bruit. C'est en effet la toute première fois dans l'histoire de la licence que Rockstar Games place pour une femme à ce point au premier plan, aux côtés de son partenaire Jason.

Précisons-le pour les puristes : le GTA originel de 1997 permettait déjà de choisir des personnages féminins parmi les avatars proposés. Mais depuis le passage à la 3D et l’ère des protagonistes scénarisés, de Claude à Trevor, la licence n’avait jamais confié les rênes de son histoire à une héroïne.

Interrogé par la chaîne canadienne CBC, Brian Baglow ne cache pas sa satisfaction. L’ancien de DMA Design, le studio écossais qui a créé les deux premiers GTA, se dit ravi de voir non seulement une protagoniste féminine dans GTA 6, mais aussi une héroïne hispanique. « Je pense qu'il était grand temps que ça arrive », affirme-t-il.

Pour lui, l’arrivée de Lucia en tant que personnage central du nouveau GTA témoigne d’une vraie maturité chez Rockstar. Il rappelle que la saga est née en Écosse, au sein d’une équipe très jeune composée presque uniquement d’hommes. Le chemin parcouru depuis serait donc loin d’être anodin.

© Rockstar Games

Une représentation des femmes « pas très bonne » dans l'histoire de la franchise

Mais l'ancien de DMA Design ne s’arrête pas aux compliments. Sur la façon dont GTA a dépeint les femmes au fil des épisodes, Brian Baglow se montre beaucoup moins tendre : selon lui, le bilan n’est « pas très bon », et c’est pour le moins un euphémisme.

Des épisodes aussi récents que GTA 5 ont en effet régulièrement fait l'objet de critiques et de polémiques pour leur sexisme et certains de leurs thèmes discutables, entre personnages féminins réduits à des clichés et une place souvent cantonnée au décor. Une polémique récurrente qui a accompagné la série pendant des années.

Et selon Baglow, ces critiques n’ont pas échappé au studio. Il se dit même relativement convaincu que Lucia faisait partie des plans de Rockstar dès les premières phases du développement. Avec plus d’une décennie écoulée depuis GTA 5, l’équipe a en tout cas eu largement le temps de digérer les retours des joueurs comme de la critique.

Reste maintenant à savoir si Lucia marquera durablement un tournant pour la saga, ou si elle restera une exception dans la grande histoire de GTA.

Source : CBC