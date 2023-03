Après un procès l’opposant à son ancien employeur, Leslie Benzies a levé plus de 32 millions de livres pour développer ce qu’il présentait il y a quelques années comme un jeu en monde ouvert futuriste de grande envergure. Depuis, le metaverse a connu un véritable essor et le co-créateur de GTA souhaite s’y engouffrer avec Everywhere. Une nouvelle plateforme « offrant un monde aux possibilités infinies, où vous pouvez être qui vous voulez et tracer votre propre chemin. » Après une grande révélation en demi-teinte à la Gamescom 2022, l’ancien ponte de Rockstar dévoile finalement sa première expérience solo aux faux airs de Detroit Become Human. Un sérieux concurrent pour GTA 6 ?

MindsEyes, ou quand GTA rencontre Detroit Become Human ?

A l’instar de Roblox, Everywhere permettra donc aux joueurs de construire, d’explorer et de s’affronter dans un open world faisant office de portail vers de nouveaux mondes et des expériences inédites. Pour Leslie Benzies, le titre est « un mélange de jeu vidéo, d’aventure, de créativité et de découverte dans une toute nouvelle expérience de jeu multiverselle qui redéfinit la façon dont les joueurs interagissent entre eux et avec le monde numérique qui les entoure. » Un bien beau programme encore flou, mais le studio Build a Rocket Boy a levé le voile sur l’une des expériences qui sera disponible au sein de ce portail, décrite comme un blockbuster prenant place dans un monde unique.

De son nom MindsEye, l’expérience sera en réalité un jeu AAA d’action-aventure à part entière. Il prendra place dans un monde assez avant-gardiste avec une histoire s’articulant autour d'entreprises visionnaires, de conspiration et de nouvelles technologies obscures. Un titre qui prend déjà des airs de Grand Theft Auto futuriste aux yeux de certains joueurs y voyant déjà un concurrent potentiel de GTA 6. Pour autant, seul un court teaser rempli d’action a été montré, laissant entrevoir des phases de tir et de la conduite, mais aucune information concrète quant au gameplay n’a été dévoilée. Aucune fenêtre de sortie n’a été dévoilée pour MindsEye. Il semblerait en revanche qu’il ne soit pas disponible lors du lancement de Everywhere prévu cette année sur PC, puis sur d'autres supports à une date indéterminée.