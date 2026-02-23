Tandis qu'énormément de monde surveille le 19 novembre 2026 pour la sortie tant attendue de GTA 6, quelques joueurs espéraient en secret que le rouleau compresseur de Rockstar Games ait encore face à lui une alternative dans le domaine des jeux de simulation de grand banditisme. Pendant un temps fugace, une autre licence assez populaire avait rempli ce rôle avant « reboot » désastreux. En coulisses se préparait toutefois un projet pour ressusciter la franchise, mais c'est apparemment de l'histoire ancienne, d'après une récente révélation à ce propos.

Une sainte alternative à GTA définitivement morte ?

Il y a quelques mois, un certain Chris Stockman indiquait sur Reddit que l'espoir pouvait encore demeurer concernant une licence plutôt populaire et naguère un solide concurrent à GTA. Pour la petite histoire, Chris Stockman occupait chez Volition le poste de directeur design de la série en question, qui n'est évidemment autre que Saints Row, née à l'origine en tant qu'exclusivité Xbox 360 en 2006. Embracer, actuel détenteur des droits sur la franchise, avait en effet demandé à Stockman de plancher sur un nouveau reboot sous la forme d'une préquelle se déroulant visiblement dans les années 70, après la véritable catastrophe qu'a été celui « moderne » de 2022.

Avance rapide jusqu'à plus récemment, avec malheureusement une mauvaise nouvelle pour ce potentiel retour d'une alternative bien barrée de GTA. Dans une discussion sur Discord et repérée par l'utilisateur X.com papaRPG, Chris Stockman a en effet révelé qu'Embracer n'a finalement pas été réceptif à son projet de nouveau reboot de Saints Row. « Je pense désormais que la franchise est malheureusement définitivement morte. Je pense qu'Embracer est absolument incapable de faire quoi que ce soit avec la licence. J'aurais aimé qu'il en soit autrement, j'ai fait de mon mieux pour lui offrir un avenir, mais ils m'ont ghosté ».

Bien qu'au départ une potentielle alternative à GTA, la franchise Saints Row a toutefois ensuite tracé sa route, en embrassant notamment une ambiance complètement déjantée, jusqu'à nous proposer d'incarner un président des États-Unis super-héros face à une invasion extraterrestre. Elle a ensuite disparu des radars, avant de revenir en 2022 dans un état calamiteux, qui a visiblement participé à l'enterrer définitivement, malgré la meilleure volonté de Chris Stockman pour la faire revenir une fois de plus d'entre les morts.

Source : papaRPG sur X.com