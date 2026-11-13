GTA 6 sera bloqué à 30 fps, mais une version à 60 fps existait bel et bien ; Rockstar explique pourquoi c’était impossible, mais ne ferme pas la porte à du changement à l’avenir.

GTA 6 arrive dans quelques jours et, alors que tous les joueurs sont en effervescence, une petite polémique vient faire un croche-pied à la hype quasi généralisée. La source de tous les maux ? Le blocage du framerate à 30 fps sur consoles, et ce, même sur la surpuissante PS5 Pro, qui se vend aujourd’hui à prix d’or. Finalement, quel sera le rendu ? Il faudra attendre la sortie du jeu pour le savoir, mais Rockstar semble bien campé sur ses positions pour le moment, bien qu’un mode à 60 fps semble plus qu’envisageable par la suite, d’autant que d’après une interview publiée un peu trop tôt, il semblerait qu’une version du jeu à ce framerate existait bel et bien.

Les sacro-saints 60 fps de GTA 6 étaient faisables, mais à quel prix…

Les joueurs sont dans les starting-blocks, aussi impatients de jouer au jeu que de le décortiquer et, on le sait, aucun jeu ne sera plus passé au crible que ce GTA 6 tant les attentes sont démentielles. Mais dans le lot, certaines exigences semblaient atteignables, d’autant plus pour un jeu au budget estimé à au moins 1 milliard de dollars ; les 60 fps en faisaient partie.

C’est un confort non négligeable qui fait autant de bien au joueur qu’au jeu puisque avec une telle fluidité, il peut développer le plein potentiel de ses détails. Alors que GTA 5 est jouable de la sorte depuis des années maintenant (mais pas à son lancement en 2013), GTA 6 ne pourrait proposer une telle expérience que bien plus tard.

Dans une interview que TheGamer a publiée visiblement un poil trop tôt, certains lecteurs ont eu le temps d’extirper une information importante, bien que certainement dite sur le ton de l’humour. Dans cet extrait, on peut lire Rockstar qui affirme qu’une version de GTA 6 à 60 fps existait, mais qu’ils avaient dû faire des concessions énormes : « Nous avions une version qui tournait à 60 fps sur PS5 Pro, mais pour y parvenir, nous avons dû supprimer toutes les voitures et la plupart des gens. » Mais tout n'est pas perdu pour autant.

Une mise à jour pour les 60 fps plus tard ? C'est possible

Un GTA 6 presque sans trafic et sans piétons, ça paraît radical, mais cette ironie témoigne seulement du chantier et des difficulté que cela représente. Ce que l’on peut lire entre les lignes, c’est que cela demande de gros sacrifices et encore plus d’optimisation, chose que le studio ne semblait pas encore prêt à faire dans l’immédiat. Mais pour rappel, la porte n’est pas complètement fermée. À l’occasion de la présentation du gameplay étendu sur Netflix, Rob Nelson avait affirmé que les 60 fps pourraient être un sujet pour la sortie ou certainement plus tard. Maintenant que l’on sait que ce ne sera pas le cas au lancement, on peut se raccrocher à ce « plus tard » et espérer une mise à jour dans les mois suivants, sinon il faudra attendre la mouture PC et la prochaine génération de consoles.

Pour le moment, reste désormais à savoir comment tournera GTA 6 sur PS5 Pro et PS5 classique, lui qui se veut être si dense et gigantesque. Rendez-vous le 19 novembre 2026, vous pouvez d'ailleurs précommander le jeu et même le télécharger dès maintenant.