La nuit a été pleine de rebondissements autour de GTA 6. Une source a révélé que Xbox aurait décroché une exclusivité spéciale, mais l'information a vite été démentie par Microsoft.

GTA 6 sera-t-il jouable en streaming exclusivement via le Xbox Cloud Gaming ? C'est l'information folle qui a été relayée par un média de premier plan cette nuit. Sauf que, rapidement, un cadre de Microsoft, Matthew Ball, a pris la parole pour rétablir la vérité. Il semblerait que cette nouvelle ne soit qu'une rumeur qui ne doive pas se concrétiser.

Pourra-t-on jouer à GTA 6 en cloud uniquement sur console XBOX ?

Tout est parti d'une fuite interne de Xbox recueillie par le média The Verge. Selon le journaliste Tom Warren, Asha Sharma, PDG de la branche gaming de Microsoft, aurait évoqué de grands projets pour GTA 6 à l'occasion d'une réunion interne. Elle aurait tout bonnement déclaré qu'ils prépareraient quelque chose « qu'aucune autre plateforme ne propose ».

Ce quelque chose, si on en croit la rumeur, ce serait la possibilité de jouer à GTA 6 en streaming exclusivement via le service Xbox Cloud Gaming. Il n'en fallait pas plus pour donner espoir aux joueuses et joueurs PC de pouvoir jouer au futur blockbuster de Rockstar Games avant même une sortie concrète du jeu sur leur plateforme de prédilection, puisque le service Microsoft y est accessible, lui. Sauf que l'enthousiasme est vite retombé avec une déclaration officielle. Si rien n'est confirmé pour l'heure sur la fonctionnalité, aucune exclusivité ne serait au programme en tout cas.

Microsoft dément tout accord pour le Xbox Cloud Gaming

Il n'aura pas fallu longtemps pour que la rumeur ne soit démentie. Matthew Ball, directeur de la stratégie chez XBOX, pris la parole sur les réseaux sociaux pour éclaircir la situation. En quelques mots, il a simplement expliqué que Microsoft n'a conclu aucun accord pour obtenir l'exclusivité de streamer GTA 6, que ce soit sur console ou PC. Si jamais le jeu doit bénéficier de cette fonctionnalité, les joueuses et joueurs PS5 pourraient donc aussi en profiter même si rien ne semble encore prévu.

Si l'enthousiasme pour GTA 6 et XBOX est super à voir, il a aussi conduit à de la désinformation. Nous travaillons pour le lancement de GTA 6 sur XBOX le 19 novembre. Mais nous n'avons pas d'exclusivité pour streamer le jeu sur console ni sur PC.

Après ce démenti, il reste encore une inconnue dans l'équation : la déclaration d'Asha Sharma est-elle avérée ? Si tel est le cas, alors on doit s'attendre à une surprise pour GTA 6 de la part de Xbox. Même si cela ne concernerait pas le cloud gaming, ça laisse déjà rêveur.