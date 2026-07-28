Voilà déjà plus de trois ans que toute l’industrie du jeu vidéo se prépare pour le séisme GTA 6, que d’aucuns qualifient – et sans doute à raison – de jeu le plus attendu de la décennie. Il suffit d’ailleurs de voir toutes les réactions qu’il engendre depuis des mois, positives comme négatives, pour s’en rendre compte. Pour autant, est-il réellement voué à être le divertissement le plus attendu de l’année comme certains tendent à le croire ? Pas forcément si l’on se fie aux chiffres réalisés par les prochains films Marvel, dont Avengers Doomsday dernièrement.

GTA 6 se fait de nouveau surpasser par le trailer d’un film Marvel

En effet, nous vous en parlions déjà lors de la diffusion du premier trailer de Spider-Man: Brand New Day en mars dernier, le record historique réalisé par le second trailer de GTA 6, qui avait enregistré plus de 475 millions de vues en seulement 24h, a rapidement été pulvérisé par le film de Marvel et ses plus de 500 millions de vues en l’espace de douze heures seulement. Un exploit aujourd'hui réitéré par le premier trailer d’Avengers Doomsday, qui a quant à lui dépassé les 503 millions de visionnages le jour de sa diffusion le 20 juillet.

Alors certes, la prochaine réunion des grands super-héros du MCU n’a peut-être pas atteint le record de Spider-Man: Brand New Day, qui est monté jusqu’à 712 millions de vues en 24h, mais il a tout de même à son tour réussi à dépasser le score de GTA 6, ce qui témoigne de toute la puissance de Marvel dans la pop culture. Une puissance qui, en l’état, pourrait bien mettre à mal les plans de Strauss Zelnick, qui déclarait plus tôt cette année vouloir faire du titre de Rockstar le divertissement « le plus spectaculaire de tous les temps », porté par un budget illimité.

Tout n’est pas encore perdu pour Rockstar

Bien sûr, précisons toutefois que tout n’est pas encore perdu pour GTA 6. Attendu pour le 19 novembre prochain, le jeu devrait en effet bénéficier d’au moins un trailer supplémentaire, ce qui lui laisse encore une belle opportunité de reprendre sa couronne à Spider-Man: Brand New Day ; dont la sortie est prévue pour demain dans l’ensemble des cinémas français. Reste juste à savoir quand arrivera enfin le troisième trailer de GTA 6. Car alors que tout le monde pensait que celui-ci arriverait en même temps que les précommandes, finalement, il n’en fut rien.

Source : Variety