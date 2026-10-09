C’est un nouveau drame pour Rockstar Games. Après les nombreux leaks survenus au cours de l’été, le studio semblait enfin avoir repris la main sur la communication autour de GTA 6, qui nous aura gratifiés d’une pluie d’informations et images inédites depuis la fin du mois d’août. Mais alors que l’on pensait CyberLeek évanoui dans la nature depuis un moment, voilà que celui-ci refait soudainement surface avec un nouveau leak de 25 minutes de gameplay, qui a notamment confirmé le retour d’une mécanique introduite en cours de route dans GTA 5 : la vue à la première personne.

La vue FPS se confirme pour GTA 6 grâce à de nouveaux leaks

Oui, certains étaient peut-être passés à côté à l’époque, mais le dernier opus en date avait eu droit à une série de nouveautés à sa sortie sur PS4 et Xbox One, parmi lesquelles se trouvait notamment la possibilité de jouer en vue à la première personne. Rockstar avait d’ailleurs prolongé l’expérience ensuite avec Red Dead Redemption 2, qui avait eu droit à une option similaire dès le lancement du jeu en 2018. Forcément, beaucoup se demandaient alors si cela serait aussi possible dans GTA 6, que ce soit au lancement ou ultérieurement.

Et grâce aux nouvelles fuites survenues hier en plein après-midi par CyberLeek, nous avons désormais un premier élément de réponse à cette question : oui, la vue FPS devrait bel et bien être de retour dans GTA 6. La preuve étant que dans la vidéo partagée par le leakeur sur la toile, une partie du gameplay se déroulait à la première personne. On y voit en effet une séquence de conduite réalisée directement à travers les yeux de Jason, qui sort ensuite du véhicule tout en conservant la fameuse vue. On peut donc supposer que celle-ci sera également disponible pour l’exploration.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Sera-t-il possible de jouer à la première personne dès le lancement ?

Maintenant, cela veut-il nécessairement dire que la vue à la première personne sera disponible dès le lancement de GTA 6 ? Pas forcément. Après tout, rappelons que Rockstar n’a pas encore officiellement communiqué à ce sujet pour le moment. D’ailleurs, il pourrait même s’agir d’une option présente dans la version pirate de CyberLeek dans le sens où elle existe bel et bien, mais que le studio pourrait réserver pour une mise à jour ultérieure si du travail reste encore à faire dessus. À moins qu’elle n’ait tout simplement été abandonnée en cours de développement.

Cela dit, il serait tout de même extrêmement étonnant de voir GTA 6 faire l’impasse sur une mécanique qui a pourtant été implantée dans les deux dernières productions de Rockstar, et qui a sûrement trouvé son public chez les joueurs. Mais en attendant que le studio ne communique de lui-même sur la question, gardons les pincettes de rigueur. Dans tous les cas, il n’y aura de toute façon plus très longtemps à attendre avant de le découvrir, puisque nous n’avons jamais été aussi proches de la sortie de GTA 6, à venir le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

Source : CyberLeek