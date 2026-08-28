GTA existe depuis 1997 et il a toujours offert une grande liberté avec notamment une fonctionnalité importante et centrale à l'expérience : le vol de voiture. Il en porte même le nom et pourtant, GTA 6 va complètement revoir cette fonctionnalité clé pour la rendre plus réaliste que jamais, ce qui veut dire que vous ne pourrez plus voler les voitures comme bon vous semble, une première en 29 ans d'existence.

Le vol de voiture va drastiquement changer dans GTA 6

Voler les voitures dans une concession ou sur un parking, c'est clairement l'une des fonctionnalités clés et classiques de GTA, qui veut tout de même dire Grand Theft Auto. Avec GTA 6, Rockstar a décidé de la revoir complètement, comme l'a indiqué le co-directeur du jeu Rob Nelson à nos camarades d'IGN. Pour la première fois donc, vous ne serez pas en mesure de voler toutes les voitures du jeu dès le départ. Et on ne parle pas d'un ou deux véhicules spéciaux comme c'est le cas dans les précédents jeux, mais bel et bien des voitures que vous croiserez naturellement en jouant.

Rob Nelson a expliqué qu'ils avaient intégré des véhicules réalistes équipés de systèmes modernes dans GTA, obligeant le joueur à utiliser des équipements spéciaux pour les dérober, comme des clés clonées, ou encore des outils pour forcer les portières comme on le vois dans la présentation du jeu diffusée sur Netflix.

« Nous avons ajouté plusieurs niveaux de difficulté aux véhicules. Auparavant, il suffisait d'appuyer sur triangle pour démarrer et voler n'importe quel véhicule. Nous avons réalisé que cela limitait considérablement le potentiel de gameplay, notamment en termes de progression et de choix pour les joueurs. Désormais, au début du jeu, certaines voitures garées sont inaccessibles tant que vous n'avez pas avancé dans l'histoire et obtenu les outils nécessaires pour y accéder », explique Nelson, avant de rassurer les joueurs en affirmant qu'il sera cependant « toujours possible de voler n'importe quelle voiture en jetant le conducteur qui est à bord ». Il faudra seulement prendre garde aux sécurités embarquées, qui font désormais partie de l'ère moderne.

Voilà comment on vole de petites caisses sans défense dans GTA 6 ©Rockstar

Du réalisme en guise de challenge et de nouveaux outils pour voler

Traceur GPS, alarme, verrouillage numérique… autant de sécurités réalistes qui ont été intégrées à GTA 6 et obligeront les joueurs à prendre des mesures spécifiques pour voler des véhicules. Rob Nelson explique qu'il faudra désormais utiliser une appli et scanner la voiture désirée pour savoir si cette dernière est équipée ou non de systèmes sophistiqués. « L'application indique si la voiture est verrouillée, si elle a une alarme ou si elle est équipée d'un traceur. Elle indique aussi la valeur si on la revend à un ferrailleur ou à un receleur spécialisé, et d'autres informations similaires. […] Nous avons ajouté de nombreux petits outils », explique Rob Nelson.

Il ne sera donc plus question de simplement trouver le véhicule et de s'en emparer bêtement. Une manière de rendre le choix des voitures plus intéressant en agrémentant le tout d'une nouvelle prise de risque qui s'ancre dans le réalisme recherché par GTA 6. Cela augmentera également la difficulté mine de rien, que l'on sait là aussi plus challengeante qu'auparavant avec une police plus crédible, des passants qui réagiront différemment, etc.

Reste désormais à voir comment tout ceci s'imbriquera naturellement dans le jeu, si ça ne paraîtra pas trop artificiel ou contre-productif sur le long terme.