Si Rockstar n’aime manifestement plus mettre de disque dans ses versions physiques, l’une d’entre elles aura bien une galette dedans. La musique a toujours été un pan important de la licence GTA et GTA 6 semble bien parti pour faire les choses en grand. L’éditeur a en effet teasé un nouveau système de radio « dynamique », qui sera révélé ultérieurement. En attendant, la firme à l’étoile a ouvert les précommandes des nouveautés qui finiront inévitablement chez les plus grands fans. On fait le point sur tous les vinyles et leurs différentes éditions disponibles en France.

Où précommander les vinyles de GTA 6 au meilleur prix ?

Autant faire des déçus d’entrée de jeu, l’édition limitée à 124€ a fini en rupture de stock aussi vite qu’elle a été annoncée. Par chance, Rockstar s’est associé aux différents revendeurs importants pour qu’ils proposent chacun leur édition. Fnac aura deux variantes du double vinyle de GTA 6, une en rose et bleu marbré, l’autre avec les mêmes couleurs, mais en clair. Amazon met la main sur ce qui est pour nous la plus belle des trois (mais c’est une affaire de goûts), avec une version rose parsemée de quelques éclaboussures bleues foncé.

Chacune des trois variantes du vinyle de GTA 6 proposera également des artworks différents à l’intérieur, tous à l’effigie du duo de protagonistes, Lucia et Jason. A noter que Rockstar va également décliner la bande-originale de GTA 6 en CD. Pas de casse-tête cette fois, c’est le même pour tout le monde. Voici un récap des offres encore en stock en France :





De gauche à droite : marbrés, couleurs claires et rose splatter

Vinyles de GTA 6

Contenu :

Deux vinyles (couleurs variables)

Un poster exclusif au format 12 x 24 pouces

une pochette gatefold qui s'ouvre en deux

Offres :

CD

Contenu du CD de GTA 6:

L'album complet sur CD

Un livret

Un boîtier cristal

Offres :