La journée va être longue pour les employés de Rockstar. Plus tôt dans la matinée, des vidéos présumées de gameplay de GTA 6 ont commencé à fleurir sur les réseaux sociaux. Et à mesure que de nouvelles arrivent, leur légitimité est difficile à remettre en doute. Dialogues, courses-poursuites, combats, tout y passe dans cette version développeur.

Le gameplay de GTA 6 a leaké

Bon dimanche comme dirait l'autre. Les fans vont sans doute passer leur fin de weekend à décortiquer ces premières vidéos de gameplay de GTA 6. Plus de 80 extraits sont apparus plus tôt dans la matinée sur le site communautaire GTAForums et ils ont vite fait de se retrouver sur toutes les plateformes possibles. Ce leak sans précédent proviendrait d'une ancienne build PS4, datant d'au moins il y a trois ans. Gardez à l'esprit que c'est donc une version alpha qui a fait son temps, mais qui donne un aperçu très intéressant de cette nouvelle Vice City mais aussi de ses deux protagonistes.

Selon les vidéos le duo à la Bonnie & Clyde s'appellerait Lucia et Jason. Tous deux sont montrés dans diverses phases de gameplay. Par exemple on peut voir la première protagoniste latina de la franchise braquer un restaurant de gaufres avec son complice et prendre des otages avant que la police n'arrive. Ce gros leak de GTA 6 apporte également quelques détails intéressants. Le Miami Club, lieu culte de GTA Vice City, serait donc de retour, tandis qu'une nouvelle zone se nommerait Port Gellhorn. Niveau gameplay, les armes pourront passer d'une main à l'autre du personnage et être directement ramassées sur le sol. Comme d'habitude, Rockstar ira de sa parodie des réseaux du monde réel et WhatsApp deviendrait WhatUp!, l'application de messagerie instantanée du jeu.

Ces premières vidéos de GTA 6 mentionnent également divers événements intitulés "Bonnie and Clyde Mysteries", "Abandoned Hovercraft" ou encore "Lucia's Friends". Il semblerait qu'il y est des événements permanents et d'autres "ambiants", probablement aléatoires comme dans Red Dead Redemption 2. Vous pourrez retrouver dans cet article quelques-unes de ces vidéos de gameplay de GTA 6. Sauf preuve contraire, on partira du principe qu'elles sont bel et bien réelles. On rappelle que le jeu ne devrait pas arriver d'ici 2024 au bas mot. Certaines choses aperçues dans ces extraits ont le temps de changer entre-temps.