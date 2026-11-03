GTA 6 vous fait une promesse qui va vous rappeler vos meilleures heures sur Skyrim. Attendez-vous à pouvoir aller partout dans Vice City et la région de Leonida.

Vice City n'aura jamais été aussi riche et dense que dans GTA 6. Rockstar révèle des ambitions démesurées pour le jeu le plus attendu de la décennie. Outre la taille de la map qui sera colossale, les équipes de développement ont apporté un soin particulier à chaque environnement et tient à vous permettre d'y aller vous-mêmes. Préparez-vous pour une exploration digne de jeux à la Syrim.

Explorez le monde de GTA 6 comme vous le feriez dans Skyrim

À presque deux semaines de la sortie de GTA 6, de nouveaux détails continuent de se faire jour autour du blockbuster vidéoludique. Les previews successives nous donnent une idée de la grandeur de Vice City et, plus globalement, de la région de Leonida. Aaron Garbut, co-directeur du studio Rockstar North, a pu en discuter avec le magazine Edge.

Au cours de l'entretien, l'homme a non seulement révélé que la taille de la map de GTA 6, mais aussi teasé une densité inimaginable. C'est bien simple, le jeu semble sans limites quand il s'agit de donner vie à Vice City :

Chaque ruelle est aussi riche en détails et aussi intéressante que les autres. On peut aller n'importe où, dans n'importe quel endroit. Aaron Garbut, pour Edge.

Cela rejoint de précédentes déclarations expliquant que tous les intérieurs ont été pensé, travaillé à la main. Ne vous attendez pas à retrouver de l'IA générative dans GTA 6, Aaron Garbut souligne combien Vice City a pu être rendue aussi unique en tous points par ce travail de fourmi, réalisable uniquement par la main humain.

© Rockstar Games

Même si Rockstar reconnaissait l'an dernier que tous les intérieurs de bâtiment ne seront pas visitable, vous pourrez au moins visiter l'extérieur de Vice City à loisir. Garbut laisse en plus entendre que chaque lieu de GTA 6 aurait sa propre identité, ses détails bien à lui. Mais pour tout découvrir, il vous faudra des années à arpenter le jeu.

Vous savez ce que ça nous rappelle ? Skyrim, le RPG culte de Bethesda qui laissait place à l'exploration comme aucun jeu auparavant. Voilà qui est plus que prometteur pour GTA 6 ! Si vous aimez jouer RP, vous promener, visiter Vice City et sa région, alors vous êtes assuré d'y passer des dizaines et des dizaines et d'avoir encore des secrets à découvrir. Garbut le dit lui-même, il continue de découvrir de nouvelles choses. C'est même ce qu'il confiait à Bloomberg, « personne n'a le jeu entier en tête ». C'est dire la richesse de l'univers.