Dire que GTA 6 est attendu avec impatience serait clairement un doux euphémisme. Presque une décennie après la sortie de Grand Theft Auto 5, les joueurs sont prêts à poser leurs mains sur la suite. Et la hype risque à nouveau de grimper avec les dernières déclarations du patron de Take-Two.

GTA 6 une future référence créative pour toutes les industries

GTA 6 sera-t-il monstrueux ? Les dernières informations du réputé Jason Schreier laissaient entendre que Rockstar avait dû revoir ses ambitions à la baisse, privilégiant un format jeu-service. Le studio prévoirait en effet de rajouter des villes et du contenu régulièrement après son lancement. Cependant, le PDG de Take-Two Interactive a teasé un opus qui ne manque clairement pas d’ambition.

Selon lui, GTA 6 deviendra « une référence créative pour l’industrie du jeu vidéo et pour tous les divertissements ». Rien que ça ! Cinéma, gaming, séries TV, il y aurait donc un après Grand Theft Auto 6 sur le plan créatif à l'écouter. Il ajoute par ailleurs que le développement est en bonne voie, bien qu’aucune fenêtre de sortie officielle n’ait été annoncée. Selon les rumeurs, le titre devrait sortir au plus tôt en 2024. Il mettrait en scène un duo à la Bonnie & Clyde comprenant une femme latino-américaine, une grande première pour la franchise. Rockstar a visiblement une vision très ambitieuse pour son histoire et son jeu, qui devrait marquer un tournant pour la licence. Il faudra cependant attendre encore longtemps avant d’en savoir plus.