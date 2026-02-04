Ça faisait un petit moment que l'on n'avait pas entendu parler officiellement de GTA 6, mais le silence est enfin rompu. Dernièrement, les seules informations que nous avions eues provenaient de rumeurs ça et là. La dernière en date a même fait couler énormément d'encre. Elle concernait les versions physiques du jeu et suggérait qu'il n'y en aurait tout simplement pas au lancement. Le PDG de Take-Two, la maison mère, a pris la parole sur le sujet et a répondu sans détour.

GTA 6 rassure les fans, vous allez apprécier la nouvelle

C'est au micro de Variety que Strauss Zelnick, PDG de la maison mère, est revenu sur cette affaire de jeux physiques et s'est montré très rassurant. Pour rappel, le site PPE.pl avait eu vent, d'une de ses sources, que GTA 6 n'avait, pour l'heure, toujours pas prévu de sortir en version physique. Si l'information a paru plausible, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la source en question a déjà visé juste par le passé et nos camarades de chez PPE.pl ont affirmé qu'elle travaillait dans un secteur en général bien informé en ce qui concerne les jeux vidéo physiques. Ensuite, c'est le contexte et les événements passés qui ont renforcé cette hypothèse. Le développement de GTA 6 n'a eu de cesse d'être secoué par un grand nombre de fuites ici et là. Que ce soit les leaks liés au piratage d'informations, les fuites provenant de personnes internes…

Rockstar et Take-Two auraient donc pu vouloir serrer la vis pour éviter davantage de problèmes avant la sortie. Fuites de jeux avant l'heure, vols… ce sont des choses malheureusement courantes avec les grosses sorties, alors pour ce qui est d'un jeu du calibre de GTA 6, les craintes pouvaient être justifiées. Cela étant, Strauss Zelnick a enfin éclairci la situation et sa position est claire sur le sujet : ce n'est pas prévu. Comprenez par là qu'il n'y aura aucune mesure particulière d'appliquée. Les versions physiques de GTA 6 sont bel et bien prévues dès le lancement le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. En ce qui concerne la version PC, elle n'a pas encore été officiellement confirmée, mais semble inévitable. Seulement, il faudra certainement patienter un peu, comme à l'époque de GTA 5.

Source : Take-Two via Variety