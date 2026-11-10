Après la polémique autour de l'absence d'une version physique de GTA 6, son éditeur nous explique que son existence dépendrait en réalité de Rockstar Games.

Tandis que la sortie de GTA 6 se rapproche à grands pas, la question cuisante d'une version physique du jeu continue de brûler les lèvres de nombreuses personnes, alors que la décision extrêmement controversée de PlayStation d'en stopper le support à l'horizon 2028 reste encore bien fraîche dans les esprits. À l'occasion d'un appel aux investisseurs, Strauss Zelnick, patron de Take-Two Interactive, éditeur de Rockstar Games, a dû répondre à de nouvelles questions à ce sujet épineux et aurait tout simplement botté en touche, expliquant que ce genre de nouvelles provient des studios, et non de son éditeur. De façon un peu surprenante, tout dépendrait donc selon lui de Rockstar.

L'existence ou non d'une version physique de GTA 6 qui dépendrait uniquement de Rockstar ?

En marge de la publication des résultats du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2027 de Take-Two. Interrogé par Variety, Strauss Zelnick a expliqué que toute annonce ou décision concernant une édition disque de GTA 6 viendrait directement de Rockstar Games. Sa justification tient en une phrase : chez Take-Two, « ça vient toujours de nos studios ».

Autrement dit, le patron de l'éditeur ne confirme rien, mais n'enterre pas non plus l'idée. Une façon plus ou moins subtile de botter en touche, à quelques jours d'un lancement de GTA 6 que tout le monde attend au tournant. Gageons que, dans un avenir immédiat, Rockstar aura déjà bien maille à partir avec l'effervescence post-lancement du titre et que, si version physique il y a vraiment, elle ne viendra que bien plus tard, potentiellement après plusieurs passes d'optimisation.

Rappelons en effet que la version pour l'heure uniquement numérique de GTA 6 pèse un poids gargantuesque de 215 Go. Or, un Blu-Ray seul ne peut contenir, aux dernières nouvelles, qu'entre 50 et 100 Go. Une version physique du jeu demanderait donc en l'état actuel au moins deux disques pour contenir l'essentiel des données du jeu, ce qui complique d'autant la logistique pour un titre qui devrait s'arracher dans la première semaine de sa sortie à plusieurs millions d'exemplaires.

© Rockstar Games

Des premiers chiffres déjà délirants avant le Jour-J ?

En parlant de premiers chiffres du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2027 de Take-Two, on a justement appris que, sur la période entre juin et septembre, GTA 6 aurait visiblement « largement dépassé les attentes », ses préventes ayant généré la somme proprement délirante de 1,38 milliards de recettes.

Il semblerait donc que, malgré l'absence grandement déplorée d'une version physique, GTA 6 se présenterait bien comme le véritable tremblement de terre pressenti depuis tant d'années. Si tel est le cas, la question d'une version physique plus coûteuse à produire alors que le jeu se vend visiblement comme des petits pains risque d'impliquer une réponse peu plaisante pour les joueurs qui y tiennent. Verdict à partir du 19 novembre 226 sur PS5 et Xbox Series, et a priori quelques petits mois plus tard sur PC.

Source : Variety