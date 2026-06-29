Ce qui se passe autour de la version physique de GTA 6 fait décidément office de véritable ascenseur émotionnel pour les fans. En effet, tandis que Rockstar Games lançait enfin les précommandes du jeu la semaine dernière, une mauvaise nouvelle s’abattait sur les plus fervents défenseurs du format physique : le titre n’aura pas droit à une version sur CD. En tout cas, pas le mois de sa sortie selon certaines rumeurs, qui évoquaient ensuite l’arrivée d’une vraie version physique dans la foulée. Mais il se pourrait finalement que ce ne soit pas le cas.

Aucune version CD de GTA 6 ne seraient prévue, finalement

On vous avait prévenus : c’est qu’on ne sait plus vraiment sur quel pied danser avec GTA 6. Dans la foulée du lancement des précommandes, donc, le média polonais PPE.pl redonnait une bonne dose d’espoir aux amateurs de physique en révélant qu’une véritable version CD serait finalement bien au programme chez Rockstar, avec un lancement prévu dans le courant du mois de décembre 2026. Soit dans le mois suivant la sortie de GTA 6 qui, pour rappel, débarquera officiellement le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

La source de cette information : la même que celle qui avait déjà permis au média polonais d’affirmer il y a plusieurs mois que le titre ne bénéficierait pas d’une version physique comme les autres, ce qui a aujourd’hui été confirmé avec l’annonce de la fameuse version « code dans la boîte ». De quoi expliquer, ainsi, pourquoi tant de joueurs ont rapidement accordé du crédit à cette nouvelle rumeur. Mais c’était sans compter sur l’émergence de nouvelles sources, qui tendent désormais à contredire les informations obtenues par PPE.pl.

Il s’agirait d’une mauvaise interprétation

The Hollywood Reporter, d’abord, affirme par exemple que le fameux mail envoyé par le Support Rockstar, aujourd’hui utilisé par les internautes pour se conforter dans l’idée qu’une version CD a bel et bien été confirmée pour le mois de décembre, ne constitue rien d’autre qu’une « interprétation erronée ». « À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de produire des disques pour GTA 6, ni lors de sa sortie, ni dans les mois qui suivront » affirme le média, en indiquant tenir cette information de l’une de ses sources personnelles.

« L’expression ‘copie physique’ utilisée dans le mail fait référence à la même ‘version physique’ annoncée mercredi ; et la formulation ‘les mois suivants’ désigne de manière un peu maladroite les mois suivant l’annonce de mercredi, et non les mois suivant la sortie du 19 novembre 2026 », a assuré la source du média. Une information plus ou moins soutenue par l’insider NateTheHate qui, après avoir été interrogé à ce sujet par un internaute sur X, s’est contenté de répondre qu’il n’avait aucune information concernant une potentielle version CD de GTA 6.

Tant que Rockstar n’en parle pas, ça n’existe pas

Bien sûr, dans le cas de ce dernier, un minimum de recul reste toutefois nécessaire. Après tout, sa réponse pourrait tout aussi bien vouloir dire qu’il n’a littéralement aucune information sur la question, au lieu de signifier que ses contacts lui affirment que rien n’est prévu par Rockstar. Mais dans un cas comme dans l’autre, cela commence à faire beaucoup de signes contredisant les informations partagées par PPE.pl, qui feraient mieux de ne pas être prises pour parole d’évangile dans l’immédait. En tout cas, si vous souhaitez vous épargner une potentielle déception à l'avenir.

Sources : The Hollywood Reporter, NateTheHate