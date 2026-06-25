Comme on pouvait s’y attendre, l’actualité autour de GTA 6 est définitivement bouillante depuis hier. En effet, alors que le lancement des précommandes du jeu a officiellement eu lieu au cours de la nuit, une multitude d’informations autour de ce dernier ont également fait leur apparition dans la foulée. Parmi elles notamment : la décevante confirmation que la version physique ne contiendra rien de plus qu’un vulgaire code de téléchargement, de sorte probablement à éviter toute forme de leak. Mais une excellente nouvelle pourrait bien arriver à ce sujet.

GTA 6 pourrait finalement avoir droit à une vraie version physique

En effet, à en croire le média polonais PPE.pl, qui avait déjà été l’un des premiers à évoquer l’éventualité que la sortie physique de GTA 6 se fasse dans des conditions inhabituelles pour l’industrie, une véritable version physique du jeu pourrait finalement bien être amenée à voir le jour. Cela confirmerait ainsi la théorie partagée par de nombreux internautes depuis hier, qui estiment que le titre de Rockstar pourrait avoir droit à une sortie physique en deux étapes afin de faciliter son lancement ; tout en minimisant les risques de fuites majeures.

Mieux encore, il se pourrait même que nous n’ayons pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque la version disque de GTA 6 serait alors prévue pour le mois de décembre 2026. Soit dans le mois suivant la sortie du jeu qui, pour rappel, est attendu pour le 19 novembre. La source de PPE.pl en profite d’ailleurs pour préciser que la version physique dotée d’un simple code ne serait en réalité qu’éphémère, et disparaîtrait ensuite rapidement pour laisser uniquement place à la version physique avec disque.

Si tout cela est vrai, ce serait donc une excellente nouvelle pour tous les défenseurs du format physique, même si la démarche adoptée par Rockstar pour GTA 6 risque fortement de faire grincer quelques dents. Après tout, cela pourrait être perçu comme une énième stratégie pour en pousser certains à passer deux fois à la caisse ; le studio sachant pertinemment que beaucoup de joueurs seront bien incapables d’attendre plusieurs semaines avant de pouvoir se lancer dans l’aventure.

L’information reste à confirmer pour le moment

Bien sûr, précisons néanmoins que tout ceci reste à prendre avec de grosses pincettes pour le moment, même si les informations partagées par PPE.pl, notamment au regard de tout ce qui touche aux éditions physiques de certains jeux, se sont déjà avérées par le passé. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre que Rockstar soit disposé à confirmer ou démentir l’information officiellement. Même si, toujours selon le média, le service support du studio pourrait d’ores et déjà avoir confirmé à demi-mots la véracité de cette théorie.

Source : PPE.pl