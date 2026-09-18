Le 19 novembre 2026, GTA 6 sera enfin disponible sur PS5 et Xbox Series. En attendant, Rockstar Games multiplie les temps de communication autour du jeu, qui a par exemple vu hier l’annonce d’une bande-son exceptionnelle de 34 morceaux composée par une multitude d’artistes très appréciés. Mais pour une partie de la communauté, une annonce en particulier reste très attendue : celle d’une version PC du jeu. Et conformément aux dernières rumeurs, Strauss Zelnick pourrait bien avoir confirmé que GTA 6 y arrivera plus vite qu’on ne l’imagine.

GTA 6, disponible sur PC bien plus vite que les autres jeux de Rockstar ?

En effet, alors que deux semaines plus tôt, les journalistes de Video Games Chronicles affirmaient que le titre pourrait « arriver plus tôt que prévu » sur PC « à cause de la situation actuelle vis-à-vis de la disponibilité du hardware », le boss de Take-Two Interactive vient semble-t-il d’envoyer un message similaire auprès des investisseurs de la compagnie, où la stratégie de lancement de GTA 6 a été abordée. Notamment, justement, en lien avec la pénurie de PS5 Pro qui a découlé de la grosse présentation du jeu sur Netflix le 27 août dernier.

À la question « La pénurie de PS5 Pro a-t-elle des répercussions sur la sortie des jeux PC », Zelnick a alors répondu : « Je suppose qu’il s’agit d’une question concernant la cadence des lancements PC. La stratégie de l’entreprise consiste, à terme et d’une manière générale, à lancer ses produits sur toutes les plateformes qui disposent d’une audience significative. Mais ce n’est pas toujours le cas, et il est certain que si les plateformes n’étaient plus viables, nous pourrions modifier cette stratégie ». Ce qui constitue, déjà, un bon indice quant à la version PC de GTA 6.

Surtout quand le boss de Take-Two ajoute derrière : « Et je ne noterai que la plateforme PC prend de plus en plus d’importance dans notre entreprise au fil du temps ». Autant dire, donc, que cela semble être un gros clin d’œil à tous ceux qui attendent l’arrivée de GTA 6 sur PC, qui semble bien partie pour se produire plus rapidement que pour des titres que GTA 5 et Red Dead Redemption 2. À titre de rappel, le premier n’est arrivé sur PC qu’un an et demi après la sortie des versions consoles, tandis que le second y sera quant à lui arrivé un an plus tard.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Aucune version PC confirmée pour le moment

Au vu de la situation actuelle, il est donc loin d’être impossible de penser que ce laps de temps puisse se réduire une nouvelle fois dans le cas de GTA 6, que Take-Two va sans doute vouloir pousser au maximum sur toutes les plateformes. Et comme ne cesse de le répéter Zelnick : si la pénurie de consoles empêche au titre de s’épanouir correctement sur le marché, alors la version PC pourrait bien arriver dans la foulée pour minimiser les pertes. Même si, en l’état, précisons-le quand même : la sortie de GTA 6 sur PC n’a aucunement été confirmée par l’éditeur.

Source : Take-Two Interactive (via GamesRadar+)