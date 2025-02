GTA 6 sera bien disponible à l'automne 2025, sauf s'il y a un imprévu d'ici là. En effet, si le patron de Take-Two, Strauss Zelnick, assure pouvoir délivrer l'un des plus gros jeux de toute l'histoire de la société à temps, un retard n'est absolument pas à exclure. Certains pensent qu'il sera décalé à coup sûr à l'année prochaine. Mais pour le moment, tout se passe comme prévu et les plans restent les mêmes. Y compris en ce qui concerne les plateformes qui vont accueillir GTA 6 à sa sortie.

GTA 6 arrive sur PS5 et Xbox Series X|S...

Alors que certains fans spéculent à tout va sur la mise en ligne d'un trailer de GTA 6, qui pourrait enfin annoncer la date de sortie, le PDG de Take-Two Interactive Strauss Zelnick se confie via des interviews ou par le biais de déclarations formulées lors de réunions avec les investisseurs. Au micro de nos confrères d'IGN US, l'homme est revenu sur les plateformes qui accueilleront GTA 6. Comme vous le savez, le jeu sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S à l'automne 2025. À l'heure actuelle, le PC et la Nintendo Switch 2 sont par conséquent écartées, mais tout cela n'est pas définitif.

À vrai dire, Strauss Zelnick a même confirmé une bonne et une mauvaise nouvelles pour la version PC de GTA 6, à savoir qu'elle ne serait pas disponible au lancement tout en sous-entendant qu'il y aura bien évidemment un portage à un moment donné. « Civilization 7 est disponible sur consoles, PC et Nintendo Switch au lancement. En ce qui concerne les autres jeux de notre gamme, nous ne les sortons pas toujours sur toutes les plateformes simultanément. Historiquement, Rockstar a commencé par certaines plateformes et s'est ensuite tourné vers d'autres ». De toute évidence, GTA 6 sortira en décalé, et ce n'est pas surprenant.

... et PC mais pas au lancement

En effet, il n'y a pas besoin de remonter très loin pour vérifier les propos de Strauss Zelnick. GTA 5 est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, en 2014 sur PS4 et Xbox One, en 2015 sur PC et en 2022 sur PS5 et Xbox Series X|S. Idem du côté des cowboys avec Red Dead Redemption 2 qui a d'abord été lancé en 2018 sur PS4 et Xbox One. Avant d'arriver en 2019 sur PC. On remarque d'ailleurs que ça a été plus rapide, et ce sera peut-être le cas pour GTA 6. « Nous avons vu le PC prend de plus en plus de place au sein d'un marché qui était plus consoles, et je ne serais pas surpris de voir cette tendance se poursuivre » a-t-il ajouté.

Source : IGN.