En attendant le véritable début de la campagne marketing de GTA 6, qui devrait débuter dans le courant de l'été, Rockstar Games continue de travailler avec acharnement sur ce nouvel épisode extrêmement attendu de sa licence rouleau compresseur. Malheureusement pour le titre, c'est à nouveau à travers un potentiel leak que nous avons quelques nouvelles, cette fois a priori de la part d'un ancien développeur ayant accidentellement révélé un élément « nouvelle génération » que présenterait cette nouvelle virée dans le grand banditisme à Vice City.

Un ancien développeur aurait brisé par erreur la glace autour de GTA 6

Dire que l'engouement autour de GTA 6 est fort relève de l'euphémisme. Le moindre petit morceau d'information à son sujet, avéré ou non, suscite donc beaucoup d'intérêt auprès des fans impatients. Le dernier leak en date autour du mastodonte de Rockstar Games ne fait pas exception et proviendrait d'un ancien développeur du studio. À en croire son profil LinkedIn (récupéré sur Reddit, la personne ayant rapidement supprimé les informations compromettantes par peur de représailles), il aurait en tout cas travaillé en son sein de 2020 à 2023.

Son rôle dans l'équipe de développement de GTA 6 était visiblement très spécifique, car il chapeautait la mise en place d'un « système de bris de verre procédural nouvelle génération pour les véhicules et éléments de décors ». Il devait aussi créer des outils pour la production afin de capturer des séquences en jeu pour le système de rendu, qu'il corrigeait et améliorait dans l'exercice.

Alors qu'on l'attendait déjà particulièrement réaliste et immersif, GTA 6 pourrait donc pousser le Vice encore plus loin si d'aventure ce système de bris de verre procédural est bien présent dans le jeu. Naturellement, il convient de prendre ce prétendu leak avec de très prudentes pincettes en l'absence de corroboration officielle. Toute trace des attributions de ce présumé ancien développeur a depuis été supprimé ou récupéré par exemple sur le post Reddit ci-dessous, et il pourrait tout aussi bien s'agir d'une fuite inventée de toutes pièces. Les prochains mois pourraient nous en révéler davantage à son sujet, lorsque Take Two et Rockstar lanceront officiellement la campagne marketing de GTA 6 dans le courant de l'été.

Source : Reddit