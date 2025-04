Ce n'est plus qu'une question de semaines avant d'avoir la date de sortie de GTA 6, et contrairement à d'autres sociétés, Take-Two Interactive ne veut pas faire languir les joueurs. Ainsi, attendez-vous à un lancement rapprochée de l'annonce de la date. La société prévoit en effet une campagne marketing courte pour GTA 6, voire très courte, mais intense pour capitaliser sur l'euphorie du moment et faire en sorte que le soufflet ne retombe pas.

IA aura t-il un problème avec GTA 6 ?

GTA 6 fait trembler absolument tout le monde, et ce sera l'un des plus gros lancements jeux vidéo de tous les temps, mais il n'aura pas le droit à l'erreur. Après 12 ans d'attente, il faut que Grand Theft Auto VI soit à la hauteur. Rockstar Games a donc la pression pour ne décevoir personne. Avant la sortie, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, a été invité à s'exprimer l'utilisation de l'IA, et l'impact que cela pourrait avoir sur GTA 6 lors d'une interview avec l'entrepreneuse Carolyn Dailey.

On ne sait pas encore si GTA 6 utilisera cette technologie. En revanche, Strauss Zelnick ne semble pas totalement fermé à l'IA comme il avait pu le déclarer. Dans tous les cas, pour lui, le titre n'en souffrira pas. Et il n'a par conséquent pas à avoir peur de cette nouveauté controversée. Et la raison est que l'intelligence artificielle est incapable d'offrir ce que GTA 6 va proposer. « Je ne m'inquiète pas de voir l'IA créer des succès, car elle est construite sur des données qui existent déjà. Elle est tournée vers le passé. Les grands succès sont tournés vers l'avenir et doivent donc être créés à partir de rien. Pour être le plus créatif, il ne suffit pas de sortir des sentiers battus. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de sentiers battus ». En filigrane, il rejoint certains qui estiment que sans les artistes, il est impossible de rencontrer le succès. Ce qui est vrai puisqu'on parle d'une oeuvre.

L'IA au cinéma, sur le petit écran ou les jeux vidéo est un débat brûlant auquel GTA 6 n'échappe pas. Il y a peu, la comédienne Ashly Burch, qui double Aloy dans Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West ainsi que leurs extensions, s'est confié sur son ressenti suite à la publication d'une vidéo d'Aloy générée par l'IA pour laquelle elle n'a pas participé.

Source : Gamesradar.