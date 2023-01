Des indices et ça repart. En décodant les vidéos des leaks de GTA 6 les joueurs sont persuadés d’avoir trouvé des éléments indiquant que la sortie du jeu serait plus proche que prévu.

Les premières spéculations autour de GTA 6 de l’année sont arrivées. En fin d’année dernière, Tom Henderson laissait supposer que l’annonce tant attendue du jeu pourrait avoir lieu en 2023. En se basant sur le modèle de communication de Rockstar, cela signifierait une sortie avant 2025 au plus tôt. Cependant, de nouvelles rumeurs viennent donner de l’espoir aux fans les plus impatients, qui y vont désormais tous de leurs théories. Explications.

GTA 6 plus avancé que ce qu'on ne pense ?

La date de sortie de GTA 6 continue de faire jaser. Actuellement estimée à 2024/2025 par plusieurs sources sûres, les joueurs sont désormais convaincus que le prochain mastodonte de Rockstar arrivera plus tôt qu’espéré. A l’origine de ces nouvelles spéculations, l’insider Tez2 connu au sein de la communauté R* pour dataminer les patchs et les productions de la firme américaine. Cette fois-ci, il a analysé plus en détail les fameuses vidéos leakées de GTA 6 qui indiqueraient finalement que le jeu est déjà entièrement jouable et à un stade plus avancé que prévu.

En plus de révéler le nom de CPU/GPU utilisés, chaque vidéo est affublée d’un tag, dont certains font mention « Feature Complete » et de « Content Complete ». Grossièrement résumé, la première impliquerait que toute l’interface du jeu est fonctionnelle, la seconde que toutes les fonctionnalités de GTA 6 sont elles aussi complètes et jouables. En d’autres termes, cela signifierait que le jeu et ses composantes principales sont terminées et déjà entièrement jouables.

Simple fantasme ou vraie possibilité ?

En partant de ce constat et de l’ancienneté des vidéos, les joueurs estiment que Rockstar est simplement en train de peaufiner le jeu et corriger les bugs. Des propos qui ont été appuyés par quelques développeurs venus rejoindre le débat. « Je pense que le jeu est entièrement terminé. Pour le moment, je pense que R* peaufine simplement le jeu peut-être même qu’ils travaillent sur les trailers et attendent le feu vert pour un teaser » explique l’un d’eux.

Cela ne reste néanmoins qu’une pure spéculation des fans qui ne doit pas être prise pour argent comptant. D'autant que pour un jeu en monde ouvert comme Grand Theft Auto 6 cette phase de développement est un très chantier, tout comme Starfield. A quelques mois de sa sortie, le RPG de Bethesda serait déjà entièrement jouable, mais les équipes continueraient de plancher sur les bugs en tout genre. De son coté, l'éditeur a en tout cas affirmé que les leaks de GTA 6 n’impacteront pas sa communication, ni son développement.