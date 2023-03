GTA est bien une série qu’on ne présente même plus désormais. Connue aussi bien des joueurs que des non-joueurs, cette saga est certainement l’une des plus cultes du jeu vidéo. Entre les polémiques, les records et surtout un GTA 5 qui se place comme l’un des jeux les plus vendus de toute l’histoire du jeu vidéo, difficile de passer à côté de la franchise de Rockstar.

Alors, lorsque le studio a annoncé le développement de GTA 6, la toile a flambé. Elle a d'ailleurs littéralement explosé lorsqu’une centaine de visuels du jeu sont apparues sur la toile après un leak massif. Depuis, les informations sont discrètes, pour ne pas dire complètement absentes. Mais aujourd’hui, un célèbre rappeur a décidé d’y mettre son grain de sel. Et pas n’importe lequel, puisqu’on parle de 50 Cent, une légende du rap US.

Un énorme projet concernant GTA 6 ?

Sur son compte Instagram, le chanteur prolifique a en effet fait du teasing autour d’un projet concernant GTA. 50 Cent a en effet partagé un logo de GTA Vice City, dont la ville a été confirmée dans GTA 6 en l'occurrence, avec un message évocateur qui pourrait cacher quelque chose d’énorme sur le jeu, ou autre chose concernant la franchise.

J’expliquerai ça plus tard, GLG GreenLightGang. Cette m***de est plus énorme que POWER. Faites-moi confiance. BOOM

50 Cent dans le prochain gros jeux de Rockstar ?

50 Cent fait en effet référence à un projet important en lien avec GTA, et qui serait encore plus imposant que POWER, une série plutôt appréciée dont il a été le producteur, tout en y tenant un rôle.

Il pourrait donc s’agir ici de plusieurs choses. La première qui nous viendrait à l'esprit, serait que le rappeur aurait un rôle à jouer dans GTA 6.

On pourrait aussi penser que le chanteur prêterait quelques morceaux à mettre dans la playlist du jeu, voire des chansons inédites. Mais compte tenu de sa déclaration, on aurait tendance à penser que c’est encore plus gros que ça. Sera-t-il présent en tant que personnage important ? Sera t-il un héros jouable ? Ce qui est peu probable compte tenu des informations qui ont déjà fuité, ou tout autre chose peut-être ? Bonne question, pour le moment, le teasing est flou. Mais ce ne serait pas la première fois que Rockstar conclu des partenariats avec de célèbres rappeur. Notamment Dr. Dre avec GTA Online.

Un film ou une série peut-être ?

Si ce n’est pas en rapport avec GTA 6, 50 Cent pourrait également être lié de près ou de loin à un projet de film ou de série Grand Theft Auto. En tant qu’acteur ou producteur par exemple. Après tout, il fait ici une référence directe à l’une de ses séries et il n’en serait pas à sa première apparition sur petit écran ou grand écran. Non seulement, il a prêté ses traits à l’un des personnages de la série POWER, mais le chanteur a également plusieurs autres apparitions à son actif, notamment dans son film Réussir ou Mourir, inspiré de sa propre histoire.

Quoiqu’il en soit, quelque chose se trame et l’on devrait être bientôt fixé. À n’en pas douter, le rappeur reviendra à la charge prochainement pour nous donner de nouvelles informations ou alors, une annonce encore plus grosse pourrait être faite dans les semaines ou mois à venir. Il n’y a plus qu’à rester sur le qui-vive.