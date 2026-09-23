À la sortie de GTA 6, l'un des jeux les plus populaires d'Ubisoft souhaite faire de la résistance et promet de grassement récompenser la fidélité de ses joueurs.

À partir du 19 novembre 2026, nous assisterons probablement à un véritable séisme dans le monde du jeu vidéo, voire du divertissement en général, quand GTA 6 sortira enfin après tant d'années d'une incommensurable attente. On s'attend à des chiffres délirants, et surtout un exode massif de joueurs vers Vice City et l'État de Leonida, au détriment de nombreux jeux-services qui dépendent entièrement d'un vivier d'utilisateurs. À ce propos, le directeur de Rainbow Six Siege, l'un des plus gros jeux-services d'Ubisoft encore en activité, promet de servir les joueurs fidèles « comme des rois et des reines ».

Le directeur de Rainbow Six Siege promet de récompenser les joueurs qui ne migreront pas vers GTA 6 à sa sortie

Joshua Mills, directeur créatif de Rainbow Six Siege depuis quelques mois à la suite d'Alexander Karpazis à la suite de après le déploiement particulièrement douloureux de l'énorme la mise à jour « Siege X », a affirmé vouloir gâter les joueurs qui ne répondront pas aux sirènes de GTA 6 à sa sortie fin novembre 2026, lors de la dernière émission de The Game Business. Plutôt que de se faire discret face à l'arrivée du mastodonte de Rockstar, Ubisoft souhaiterait au contraire passer à la vitesse supérieure et inonder de nouveau contenu les joueurs qui resteraient fidèles.

La règle d’or est du nouveau directeur de Rainbow Six Siege de « traiter les joueurs qui restent comme des rois et des reines ». Mills a déclaré : « Nous ne partons pas en vacances simplement parce qu’un concurrent majeur comme GTA 6 s’empare momentanément d’une part du marché. Au contraire, nous redoublons d’efforts pour offrir le meilleur service possible durant cette période, afin de garantir que quiconque consacre son temps, sa ressource la plus précieuse, reçoive les récompenses adéquates pour l’avoir passé avec nous ».

Cela signifie donc que Rainbow Six Siege et Ubisoft comptent bien ne pas reculer face à GTA 6. Mills a d'ailleurs confirmé que la prochaine saison sortira aux alentours de la période de lancement du futur rouleau compresseur de Rockstar, avec à la clé des surprises inédites gardées sous le coude « pour faire un peu d'éclat ». Cette stratégie vise également, en partie, à apaiser toute panique en interne, car une baisse du nombre de joueurs peut déstabiliser une équipe et surtout les exécutifs au-dessus, même lorsqu'une telle baisse n'est que temporaire.

Une résistance similaire à attendre sur d'autres jeux-services ?

Une telle stratégie de la part d'Ubisoft et Rainbow Six Siege a au moins le mérite d'être intrigante. Ne pas céder délibérément du terrain à GTA 6, tout en reconnaissant risque fortement de faire chuter temporairement le nombre de joueurs actifs, est en soi une forme de courage. Il sera par ailleurs intéressant de voir si d'autres jeux-services similaires comptent également amadoueur leur communauté de la sorte afin de les motiver à ne pas rejoindre Jason et Lucia dans l'État de Leonida à partir du 19 novembre 2026.

© Ubisoft

Source : The Game Business