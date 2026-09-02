GTA 6 sera un jeu complètement démesuré, on l'a bien compris lors de sa large présentation sur Netflix le 27 août dernier. Rockstar devrait nous proposer un vaste monde ouvert à visiter avec une tonne de choses à faire et bien entendu une histoire principale qui devrait nous tenir en haleine de nombreuses heures. Les complétionnistes vont assurément s'en donner à cœur joie pour faire le 100 % ou encore tenter de décrocher le platine sur PS5. Un trophée que l'on nous promet difficile, mais accessible selon l'un des youtubeurs invités par Rockstar.

GTA 6 devrait avoir un Trophée Platine difficile, mais tout de même accessible

En amont de sa présentation sur Netflix puis sur YouTube, GTA 6 s'est laissé approcher par quelques créateurs de contenus et une poignée de journalistes invités par Rockstar. Chacun a ainsi pu glaner quelques informations, comme Davy Jones (via GTA6 info), créateur de contenu brésilien qui a pu en savoir plus sur la difficulté des trophées. D'après ses échanges, Rockstar aurait fait en sorte que le trophée platine, ou la complétion de tous les succès sur Xbox, soit « difficile, mais pas insurmontable » pour autant. Le studio aurait trouvé un « équilibre entre challenge et accessibilité ». Il devrait y avoir également un « grand nombre de collectibles », c'est presque une habitude de ce côté-là pour la franchise qui devrait toutefois s'émanciper des trophées à faire en ligne pour ce nouvel opus, à la grande joie des joueurs qui sont clairement motiver à saigner le jeu désormais.

© Rockstar Games

GTA 6 aura une durée de vie colossale de plus de 100 heures

GTA 6 a été conçu pour nous tenir en haleine de très nombreuses heures. Dans les colonnes d'IGN, Rob Nelson, directeur du jeu, avait affirmé avoir terminé le jeu en 80 heures en faisant les quêtes principales et quelques activités ici et là seulement. Autrement dit, entre la durée de vie initiale et la recherche du 100 %, on devrait facilement dépasser la centaine d'heures sans trop forcer. Mais contrairement aux deux derniers opus, il n'y aura pas de mode multijoueur cette fois. Ce qui veut dire que le trophée platine de GTA 6 sera à faire entièrement en solo. Sur GTA 4 et GTA 5, les succès multi représentaient la partie la plus longue du 100 %, avec des défis nous obligeant à jouer de nombreuses heures ou à faire certaines actions parfois difficiles en multi.

Temps de jeu pour le platine des précédents jeux :

GTA 4 : environ 160 h+ dont 30 à 40 h pour le solo et plus de 120 h pour le multi suivant le profil

GTA 5 : environ 150 h+ dont 50 à 60 h pour le solo et plus de 100 h en multi suivant le profil

Les trophées que l'on attend déjà

GTA 6 n'a pas encore dévoilé la liste de ses trophées, on ne sait donc pas combien il y en aura pour le moment, mais l'on peut s'attendre à des défis liés à la quête principale et aux missions secondaires. D'autres devraient naturellement nous pousser à faire quelques activités annexes, ou encore collectionner un certain nombre de véhicules ou d'accessoires cosmétiques. Bien évidemment, des actions spéciales du type tuer X adversaires à X armes, ou autres, seront de la partie, au même titre que trouver tous les objets de collection disséminés aux 4 coins de Leonida.