Nous sommes encore à plus d’un an de sa sortie et pourtant, GTA 6 continue de pulvériser de nouveaux records à chaque temps de communication qu’il réalise.

On le savait avant même qu’il ne soit annoncé : GTA 6 risque de tout pulvériser sur son passage. Après un GTA 5 écoulé à plus de 210 millions d’exemplaires à travers le monde, dire que le prochain opus de la saga est extrêmement attendu serait un euphémisme. La preuve, c’est que dès la diffusion de son premier trailer en décembre 2023, le titre de Rockstar Games battait déjà des records en intégrant le top 10 des vidéos les plus vues de l’histoire de YouTube en l’espace de 24h. Et cela continue avec le trailer 2, qui établit à son tour un nouveau record.

GTA 6 pulvérise encore un nouveau record

Et non, il ne s’agit pas cette fois-ci d’un record cantonné à YouTube, mais bien à l’internet en général. Car avec un total de 475 millions de vues cumulées sur l’ensemble des plateformes (YouTube, réseaux sociaux, sites internet, etc.), le trailer 2 de GTA 6 est tout simplement devenu la vidéo la plus vue de l’histoire en l’espace de 24h. Oui, rien que cela. Il a ainsi pulvérisé les précédents records établis par les bandes-annonces de Deadpool & Wolverine et des 4 Fantastiques, qui s’élèvent respectivement à 365 et 200 millions de vues.

Pour ce qui est de YouTube uniquement, le trailer 2 a en revanche enregistré des performances moins importantes que le premier, avec environ 70 millions de vues en l’espace de 24h contre près de 93 millions en 2023. Mais cela n’enlève rien à la performance exceptionnelle réalisée par GTA 6, qui attire bien plus l’attention du public que n’importe quel autre jeu. À l’heure où sont écrites ces lignes, la vidéo enregistre d’ailleurs plus de 92 millions de vues, un chiffre qui ne cesse donc d’augmenter à mesure que les jours passent.

© Rockstar Games.

Un impact considérable sur l’industrie

Preuve de l’impact de GTA 6 sur le reste de l’industrie, la chanson Hot Together de The Pointer Sisters, entendue dans le trailer 2, a d’ailleurs enregistré un bond monumental de plus de 182 000% d’écoutes sur Spotify ces derniers jours. Et quand on voit cela, on comprend tout de suite mieux pourquoi les autres éditeurs cherchent à tout prix à éviter la confrontation directe avec Rockstar Games. C'est en tout cas ce qu’a récemment confirmé Hideo Kojima, en révélant que la date de sortie de Death Stranding 2 avait été modifiée à cause de GTA 6.

Source : The Hollywood Reporter