Les mois passent et l'attente pour GTA 6 se fait de plus en plus intense. Les joueuses et joueurs du monde entier ont hâte de mettre la main sur ce nouvel opus. Ils pourraient en avoir un nouvel avant-goût prochainement.

217 jours officiellement. C'est le temps qu'il reste avant la sortie de GTA 6. En tout cas, si le jeu arrive bien à la date prévue, sur PS5 et Xbox Series. À sept mois de ce lancement qui sera certainement sans précédent dans l'industrie vidéoludique, les fans se demandent quand Rockstar Games prévoit de leur en montrer davantage. Le prochain trailer risque à son tour d'atteindre des recors sur YouTube, comme les deux précédents. Reste cependant à savoir quand il sera publié. Et si la firme étoilée nous avait déjà donné un indice ?

Le trailer 3 de GTA 6 pourrait sortir très bientôt

C'est la nouvelle théorie qui vient de fleurir sur la toile : et si la date du prochain trailer de GTA 6 était là, sous nos yeux depuis le début ? Certains fans regardent en boucle les deux premiers pour analyser les moindres détails. Autant, ils relèvent tout ce qui se démarque sur le plan technique, autant ils remarquent des éléments de lore qui permettent d'appréhender tout le contenu qui pourrait nous attendre. Mais un point a retenu l'attention de certains pour tout autre chose...

Si vous avez bien regardé la deuxième bande-annonce de GTA 6, vous vous souviendrez du passage où Jason vole dans la caisse d'un magasin. Un plan serré sur la machine laisse voir ses mains et surtout une montre à son poignet affichant 11h08. Mais est-ce bien un horaire ? Les équipes de Rockstar Games n'auraient-elles pas caché un indice ici ? Si on transforme les chiffres en date, cela donnerait le 8 novembre.

© Take-Two et Rockstar Games.

Cette date n'est pas anodine. En 2023, c'est le jour que la firme étoilée avait choisi pour évoquer son 25e anniversaire, mais aussi annoncé qu'elle dévoilerait le premier trailer de GTA 6 le mois suivant. Certains voient alors en cette coïncidence numéraire un indice sur la date de sortie de la troisième bande-annonce du jeu le plus attendu de tous les temps. Pour l'heure, cela reste à l'état purement théorique. Néanmoins, nous pourrons toujours surveiller les réseaux sociaux de Rockstar le 8 novembre prochain pour constater si oui ou non l'intuition était bonne.