Tandis que nous venons tout juste de passer sous la barre des sept mois à attendre jusqu’à la sortie de GTA 6, le jeu le plus attendu de l’année continue de briller par son silence. En effet, cinq mois après l’annonce de son second report, et bientôt un an après la révélation de son second trailer, le titre de Rockstar Games demeure aux abonnés absents et fait ainsi l’objet de toutes les spéculations auprès des fans. La dernière du moment : la potentielle date de diffusion du prochain trailer, qui pourrait subtilement avoir été teasée par Take-Two Interactive.

Bientôt un troisième trailer pour GTA 6 ?

C’est en tout cas ce que pensent de nombreux internautes suite à l’annonce par l’éditeur de la date de son prochain bilan financier, qui aura donc lieu le 21 mai 2026. « La compagnie prévoit d’organiser une conférence téléphonique pour présenter ses résultats » peut-on notamment lire sur le site officiel de Take-Two, qui reviendra donc sur son quatrième et dernier trimestre de l’année fiscale 2026 pour l’occasion. Mais quel est le rapport avec GTA 6, vous demanderez vous peut-être ? Pour les fans, plusieurs éléments sont à souligner.

Tout d’abord, il n’a pas échappé à ces derniers que contrairement aux précédentes années, le prochain bilan financier de Take-Two aura lieu avec un léger retard. En tout cas si l’on se fie au calendrier habituel de l’éditeur. En effet, un simple coup d’œil dans le rétro permet de constater que ce dernier avait normalement tendance à annoncer la date entre le 17 et le 19 avril, pour une diffusion entre le 15 et le 17 mai. Or, nous avons ici affaire à un léger retard d’une semaine ce qui, on vous l’accorde, semble à première vue plus qu’anodin.

Pour autant, comme le rappellent également les fans de GTA 6, le plus gros temps de communication autour du jeu remonte au 6 mai 2025, où le second trailer, une floppée d’images et de nombreuses informations avaient été dévoilées sans crier gare par Rockstar. Par conséquent, il n’en fallait pas plus aux internautes pour s’imaginer que nous aurons ici affaire à une situation similaire, avec la potentielle diffusion du trailer 3 qui aurait ainsi poussé Take-Two à décaler d’une petite semaine sa propre prise de parole.

© Rockstar Games

Des théories, et rien d’autre

Bien sûr, inutile de préciser que cela reste à prendre avec les plus grosses pincettes du monde, et qu’il ne s’agit que d’une simple supposition de la part des fans de GTA 6. Des fans qui, nous l’avons vu par le passé, ont souvent des théories tirées par les cheveux qui ne se concrétisent en aucun cas. D’autant plus que, rappelons-le quand même, Take-Two a justement déclaré lors de son dernier appel avec les investisseurs que la campagne marketing autour du jeu devrait débuter au cours de l’été 2026, soit d’ici quelques mois encore.

D’ailleurs, Tom Henderson lui-même a récemment déclaré lors d’un podcast d’Insider Gaming qu’il ne fallait sans doute pas s’attendre à une diffusion imminente pour le trailer 3, qui pourrait bien ne pas arriver avant la fin de l’été. Mais là encore, insistons tout de même sur le fait qu’il ne s’agit que d’une supposition de sa part, et non d’une information concrète. En bref, comme toujours avec GTA 6 : méfiez-vous de tout ce qui se dit sur internet, et patientez. Si aucun report supplémentaire n’est à prévoir, le jeu ne tardera plus à refaire parler de lui dans tous les cas.

Source : Take-Two Interactive