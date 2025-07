On le savait, et ce même avant qu’il ne soit annoncé : GTA 6 va atomiser tout sur son passage. Oui, pas de conditionnel cette fois, car il suffit d’un bref coup d'œil aux chiffres de ses deux seules annonces pour voir l’engouement historique autour du jeu. Post sur les réseaux sociaux, vidéos YouTube, déclaration des grands patrons… La moindre bribe sur ce sixième épisode attendu depuis une décennie monopolise toutes les conversations. Et si vous n’étiez pas encore convaincus de ce qui est à l’heure actuelle déjà un état de fait, voilà que GTA 6 atteint une fois de plus de nouveaux sommets avant même sa sortie.

Le second trailer de GTA 6 explose encore tout

Après un GTA 5 écoulé à plus de 2010 millions d’exemplaires, son successeur est pressenti pour exploser les records de vente. Le 26 mai 2026 devrait alors devenir une journée historique, si tant est que GTA 6 sorte bien à cette date et ne soit pas repoussé une nouvelle fois. D’ici là, les fans les plus fervents s’occupent comme ils peuvent en regardant en boucle ses deux seules bandes-annonces pour en décortiquer la moindre image à la recherche de tout indice concernant l’histoire ou le gameplay de GTA 6. Le premier trailer, diffusé en décembre 2023, battait déjà des records en hissant dans le top 10 des vidéos les plus vues de tous sur YouTube en l’espace de 24h seulement.

Le dernier en date cumulait quant à lui 475 millions de vues sur l’ensemble des plateformes (YouTube, réseaux sociaux, sites internet, etc.) devenant la vidéo la plus vue de l’histoire en juste une journée, et voilà que ça continue. Cette seconde bande-annonce de GTA 6 a désormais plus de 123 millions de vues sur YouTube en deux mois seulement. À titre de comparaison, il a fallu à Grand Theft Auto 5 13 ans pour atteindre ce chiffre tout bonnement colossal. Autant dire que le succès de ce sixième épisode s’annonce historique.

Des ventes colossales à prévoir ?

Si la corrélation entre les vues d’un trailer et les ventes n’est pas toujours garantie, on peut sans trop se mouiller affirmer que ce sera le cas avec GTA 6. Les experts de l’industrie s’attendent à des ventes records jamais vues auparavant, estimant que le prochain jeu de Rockstar pourrait tout aspirer sur son passage. Forcément, la concurrence voudra éviter au maximum de se confronter à ce futur béhémoth. Le studio se prépare en tout cas à intensifier sa campagne marketing pour les mois à venir et les équipes devraient bien mettre les petits plats dans les grands pour ce qui pourrait devenir l’un des produits culturels les plus importants de l’histoire.

Source : YouTube