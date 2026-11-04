Comme chaque opus depuis GTA 3, GTA 6 aura bien droit à sa carte gratuite pour accompagner la sortie du jeu, mais cette fois-ci les choses seront un peu différentes.

C’est un privilège que les joueurs d’aujourd’hui ne connaîtront peut-être plus jamais. Et encore moins sur PlayStation à compter de 2028. Dès la sortie de GTA 3 en 2001, Rockstar Games avait lancé une tradition qui aura duré jusqu’à GTA 5 en 2013 : celle d’inclure, dans la boîte du jeu, une carte au format papier représentant la ville dans son ensemble. Un cadeau toujours très apprécié par le public et surtout les collectionneurs qui, pour la bonne nouvelle, sera bien de retour pour la sortie de GTA 6. Mais pour l’obtenir, les choses seront cette fois-ci quelque peu différentes.

GTA 6 aura bien droit à sa carte physique, mais il y a une subtilité

En effet, comme confirmé par le studio en marge de l’annonce de la date de pré-téléchargement du jeu, une carte numérique de Leonida sera mise à disposition des joueurs sur le site officiel du titre, de sorte à permettre à tous ceux qui le souhaitent de l’imprimer gratuitement de leur côté. Mais parce que cela a forcément moins de charme que lorsque celle-ci nous est directement offerte au format physique, les créateurs de GTA 6 ont aussi révélé qu’une « version physique recto-verso de cette affiche sera également disponible peu après sa sortie ».

Outre le fait de confirmer que pour la première fois depuis 25 ans, la version physique de GTA 6 arrivera donc sans la fameuse carte offerte, Rockstar a alors révélé que deux solutions seront toutefois possibles pour se la procurer :

Soit en l’achetant à l’unité au prix de 0.99$

Soit en l’obtenant sous forme de cadeau gratuit pour tout achat effectué sur la boutique de Rockstar

Donc oui, techniquement, il reste toujours possible de l’obtenir gratuitement sous forme de cadeau. Mais la subtilité est qu’il faudra nécessairement en passer par un achat supplémentaire sur la boutique du studio, là où il s’agissait autrefois d’un élément accompagnant la version physique du jeu lui-même.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Une combine déjà possible pour les joueurs de GTA 6 ?

Bien sûr, il reste toujours possible de ruser un peu et de privilégier la boutique officielle de Rockstar pour acheter votre version physique de GTA 6 afin d’obtenir la carte gratuitement en guise de bonus. Mais auquel cas, il vous faudra peut-être attendre après le lancement du jeu pour pouvoir le faire, le studio ayant bien précisé que la version physique de l’affiche sera disponible « peu après sa sortie ». Et connaissant l’impatience des joueurs à l’idée de se lancer dans l’aventure, nul doute qu’il ne s’agit pas d’une solution qui risque de convenir à beaucoup de monde.

Profitons-en car bientôt, il n’y en aura peut-être plus

D’autant plus que Rockstar a bien stipulé que la version physique de GTA 6 ne sera disponible que « dans la limite des stocks disponibles », ce qui indique que tout le monde ne pourrait pas avoir la chance de profiter de cette combine. Bref, autant dire que cela fait émerger beaucoup d’incertitudes dans l’immédiat, ce qui reste assez dommage quand on sait que le fait d’obtenir sa carte avec l’achat du jeu faisait indubitablement partie du charme de l’expérience. Mais profitons-en tant que ça dure, car d’ici la sortie de GTA 7, qui sait où nous en serons…

Source : Rockstar Games