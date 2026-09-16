Depuis la diffusion de sa première grosse séquence de gameplay à la fin du mois d’août, GTA 6 aura bénéficié d’une communication relativement soutenue. Tombée des premières previews, annonce de deux manettes collectors sur PS5, préparation d’un événement au cœur de la ville de Miami pour célébrer l’arrivée du jeu… La machine est assurément lancée. Et les choses sont naturellement loin d’être terminées, puisque de nombreux artistes ont visiblement commencé à teaser leur présence dans GTA 6 sur les réseaux sociaux hier.

Des artistes teasent leur présence dans GTA 6

En effet, à la surprise générale d’internet, plusieurs grands noms de l’industrie musicale ont commencé à publier d’énigmatiques publications en lien avec le titre de Rockstar Games, sans plus de précision pour le moment. Tout ce que nous avons, ce sont des morceaux d’images visiblement issus de nouveaux artworks de GTA 6, que l’on reconnaît au premier coup d’œil grâce à la patte artistique si singulière du studio. Et pour les joueurs, cela ne fait aucun doute : il s’agit d’un moyen de teaser les artistes que l’on pourra entendre à la radio dans le jeu.

Car à l’instar de ses prédécesseurs, GTA 6 aura évidemment droit à une playlist composée de certains des plus gros artistes issus du monde de la musique, tous connus grâce à un ou plusieurs tubes ayant cartonné au cours des dernières années. Et si l’on compile tous les posts repérés depuis hier, le titre de Rockstar pourrait alors comprendre des morceaux de :

Travis Scott

Future

Morgan Wallen

CA7RIEL & Paco Amoroso

Metro Boomin

Yung Lean

PinkPantheress

Rauw Alejandro

Keith Richards

Fred Again

Autant dire, donc, que Rockstar devrait encore une fois frapper un grand coup avec la playlist de ce nouvel opus, qui semble pour l’instant faire la part belle au hip-hop et à la dance américaine. Même si, on s’en doute, GTA 6 ne se limitera pas à cela. La présence de Keith Richards, spécialisé dans le rock, et de Morgan Wallen, spécialisé dans la country, est notamment là pour le prouver. Car comme d’habitude, ce sont certainement une multitude de radios couvrant tous les genres musicaux qui seront disponibles dans le jeu. La présentation du 27 août nous l’a d'ailleurs déjà prouvé.







Les fans réagissent avec passion

Et il est clair que ce petit teasing fait déjà son effet auprès des joueurs. « Je peux écouter mon GOAT dans GTA 6 ?! Ce jeu est génial ! », se réjouit par un exemple un fan de Travis Scott sur Instagram. Pendant qu’un autre, sur X, estime tout de même que « rien ne pourra jamais surpasser la bande-son de Vice City », devenue iconique pour beaucoup. Mais pour s’en assurer, il va toutefois falloir attendre quelques semaines supplémentaires, puisque GTA 6 n’arrivera pas avant le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series.

Sources : Instagram, X