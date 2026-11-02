Une nouvelle taxe sur les téléchargements en France pourrait vous faire payer encore plus cher que prévu pour vos jeux vidéo, notamment un certain GTA 6.

À deux semaines et demi de la sortie de GTA 6, nouveau mastodonte du secteur vidéoludique, une nouvelle taxe votée en France inquiète les joueuses et joueurs. Le 30 octobre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise l'instauration d'une taxe sur les données numériques. Cela veut dire qu'avec un jeu qui pourrait peser plus de 200 Go, votre facture pourrait augmenter. Mais alors comment cela pourrait-il avoir des répercussions sur votre portefeuille ?

La France vote une taxe sur les gigaoctets

En plein examen du budget 2027, les députés on adopté fin octobre un amendement prévoyant de taxer 5,5 centimes chaque gigaoctet de donnés transmis aux internautes français. Portée par le député socialiste Laurent Lhardit, cette mesure vise principalement les fournisseurs de contenus, comme les plateformes distribuant les jeux, y compris GTA 6.

Il s'en est pourtant fallu de peu pour que l'amendement ne passe pas. Et pour cause, le vote a eu lieu dans un hémicycle presque vide et s'est joué à 11 voix contre 10. Malgré l'avis défavorable du gouvernement, il a donc été adopté. Pour vous donner un ordre d'idée, voici ce que cela donnerait pour chaque téléchargement à l'heure où les jeux pèsent de plus en plus lourd et particulièrement GTA 6 :

100 Go : 5,50 €

200 Go : 11 €

210 Go (poids théorique de GTA 6) : 11,55 €

© Rockstar Games

GTA 6 pourrait-il vraiment vous coûter plus cher à cause d'une taxe ?

C'est évidemment la question que se pose à présent les joueuses et joueurs en France. Va-t-on payer plus cher nos jeux désormais ? Quand on pense que GTA 6 pourrait peser plus de 200 Go, ça ferait monter la facture de 11-12 € selon les estimations. Et s'il faut faire ça à chaque téléchargement, ça peut coûter cher.

Cependant, ne sont pas les joueuses et joueurs qui pairaient directement la facture. Le poids de cette taxe serait à la charge des diffuseurs de données, à l'instant des plateformes comme le PlayStation Store et le XBOX Store. Nous n'aurions donc pas à dépenser plus. Mais ce qui inquiète, c'est que ces plateformes puissent répercuter le prix ailleurs à terme.

Pour l'instant, beaucoup de flou encore donc, même si nous avons la garanti que nous ne paieront pas directement plus plus cher nos jeux. Notons aussi que GTA 6 est surtout mentionné à titre illustratif. Puisque la taxe concerne le budget 2027 et que le jeu sort le 19 novembre 2026, il ne devrait pas être concerné au lancement. Toujours est-il que la taxe est loin de faire l'unanimité, même chez les géants du secteur numérique. Xavier Niel, fondateur de Free, ne s'est pas retenu de tacler les députés :