Bon, ça n'échappera à personne que l'année 2026 devrait se terminer en apothéose avec la sortie de GTA 6. Ce n'est pas le jeu le plus attendu de l'année, mais bien de la dernière décennie au bas mot. On sait d'office que la sortie sera un évènement et pas seulement pour notre médium. Avec un GTA 5 qui a atomisé toutes les espérances et est actuellement l'un des jeux les plus vendus de toute l'histoire du jeu vidéo, les actionnaires se frottent déjà les mains à l'arrivée de GTA 6 et une question subsiste : que va faire la maison mère de tout cet argent ? On a une réponse.

GTA 6 va être un carton et Take-Two se prépare à grandir

Pour rappel, la maison mère s'attend à un exercice fiscal record qui devrait lui permettre d'engranger plusieurs milliards de bénéfices. Rien de surprenant lorsque l'on s'apprête à sortir l'un des plus gros jeux des dix dernières années. Lors d'un appel pour parler de ses finances, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a été interrogé sur l'utilisation des bénéfices quasiment assurés, qui seront dégagés grâce à GTA 6, notamment si Take-Two compte en reverser une partie aux actionnaires sous la forme de rachat d'actions. Et si c'est bien l'une des choses qui pourraient arriver, ce n'est pas la priorité.

Strauss Zelnick, PDG de la maison-mère de Rockstar

Strauss Zelnick a en effet affirmé que, dans un premier temps, l'argent sera réinvesti dans le développement de nouveaux jeux pour soutenir une « croissance interne et organique ». Viendra ensuite la croissance externe, et peut-être l'une des plus importantes. Il sera alors question de racheter des studios, et uniquement des studios. Zelnick ne semble pas vraiment enclin à se diversifier. Ce n'est pas la première fois que Take-Two parle de racheter des studios, Strauss Zelnick n'a pas attendu qu'on le questionne sur les bénéfices de GTA 6.

Dernièrement, l'entreprise a même mis la main sur Zynga et Gearbox, deux acquisitions satisfaisantes d'après Zelnick qui se dit heureux et fier de toutes les acquisitions qui se sont révélées créatives et fructueuses au cours des 20 dernières années. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il envisage déjà une croissance externe plus importante à l'avenir si le bilan continue de s'améliorer. Avec GTA 6 en fin d'année, ça semble tout cuit.

Quels studios pour Take-Two ?

Pour l'heure, la maison mère de GTA 6 n'a pas communiqué sur de potentiels studios ou entreprises qu'elle aurait dans le collimateur. Comme le soulignent nos camarades de chez Kotaku, Remedy pourrait être un bon choix. Le studio a une belle aura, beaucoup de talent et un passif avec Rockstar grâce à Max Payne. Strauss Zelnick pourrait toutefois être intéressé par d'autres choses, comme des franchises, peut-être chez Ubisoft qui est justement en mauvaise posture et a déjà fait part de sa volonté d'étudier toutes les opportunités offertes. Les possibilités sont nombreuses et pour l'heure tenues secrètes. Tout dépendra finalement des prouesses de GTA 6 qui est toujours attendu pour le mois de novembre 2026.

source : bilan Take-Two, Kotaku