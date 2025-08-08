À quelques mois de la sortie de GTA 6, Take-Two Interactive évoque la question brûlante du prix du jeu, avec des propos qui peinent pour l’heure quelque peu à rassurer les joueurs.

Voilà maintenant plusieurs mois que les joueurs ont enfin pu obtenir ce qui était sans doute l’une des informations les plus attendues de l’industrie ces dernières années : la date de sortie de GTA 6. En effet, après plus d’une décennie de patience et d’impatience, c’est donc le 26 mai 2026 que nous aurons enfin l’opportunité de poser les mains sur le fameux sésame de Rockstar Games, sous couvert bien sûr qu’un nouveau report ne soit pas au programme d’ici là. Mais pour l’heure, une autre grande interrogation demeure toutefois : à quel prix y jouera-t-on ?

Take-Two Interactive aborde la question du prix de GTA 6

À une époque où les prix ne cessent d’augmenter de toutes parts, et où un Mario Kart World arrive par exemple à être vendu à 90€ sur Nintendo Switch 2, il est en effet tout à fait légitime pour les joueurs de s’inquiéter du cas GTA 6. Surtout quand des analystes n’hésitent pas à évoquer le fait que le titre de Rockstar pourrait bien être le premier à franchir la barre symbolique des 100€ au vu du budget astronomique engagé dans son développement. Malheureusement, à tout juste quelques mois de sa sortie, l’éditeur de GTA 6 se refuse toujours à statuer sur la question.

« L’annonce sera faite par Rockstar en temps voulu » a ainsi déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, au micro de Variety à l’occasion de son dernier bilan financier. « Notre objectif est toujours d’offrir plus de valeur que ce que nous facturons, c’est pourquoi nous avons toujours eu des prix variables au sein de la compagnie » poursuit-il cependant. « Comme vous le savez, l’approche du secteur consiste à lancer un produit au prix fort, parfois avec des éditions spéciales, et puis au fil du temps, à réduire le prix pour augmenter la taille globale du marché ».

© Rockstar Games

« Nous procédons de la même manière » assure-t-il alors, avant d’affirmer que chez Take-Two, leur objectif est avant tout de « faire en sorte que l’expérience soit excellente, pas seulement parce que le jeu lui-même est excellent, mais aussi parce que les consommateurs ont payé un juste prix pour cela ». Autant dire, donc, que cela ne nous avance pas vraiment sur la question du prix de GTA 6, ce qui est encore loin de rassurer les joueurs en l’état. Espérons que l’issue sera aussi favorable pour le jeu de Rockstar qu’elle ne l’a été pour Borderlands 4…

Source : Variety