GTA 6 promet d'être gigantesque. Rockstar a confirmé la taille de la carte et nous a même donné une estimation de la durée de vie du jeu, c'est tout simplement énorme.

Sauf si vous dormiez au fond d'une grotte, vous avez certainement vu passer la grande présentation de GTA 6 sur Netflix, et désormais disponible sur YouTube. C'est beau, c'est techniquement impressionnant, et même si c'est évidemment mis en scène, ça donne sacrément envie. En parallèle à ce premier gros aperçu, le jeu a également donné un grand nombre d'informations, notamment en ce qui concerne sa taille et sa durée de vie, proprement gigantesques.

La taille de la carte de GTA 6 est officiellement colossale

Pour le moment, la carte en elle-même n'est pas officiellement connue. Les récents leaks nous ont donné un aperçu de ce qui nous attend, mais on a bien vu que la build fièrement brandie par le leaker n'est pas très récente. Il se peut qu'il y ait donc quelques changements, même si globalement, ça nous donne une bonne idée de ce qui nous attend. Quoi qu'il en soit, il a été officiellement affirmé que la taille de Leonida, l'Etat entierement explorable de GTA 6, est trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2. C'est Rob Nelson, codirecteur du studio Rockstar North, qui a lâché l'info dans les colonnes du New York Times. Par essence, elle sera donc près de 2 à 3 fois plus grande que celle de GTA 5.

Une très grosse durée de vie confirmée pour GTA 6

Une carte gigantesque dans laquelle on pourra faire une tonne d'activités : plongée, mini-golf, course de voitures ou de motos, kayak… Une expérience si immersive qu'elle pourrait bien vous garder scotché à votre écran plusieurs dizaines d'heures. Rob Nelson affirme avoir terminé GTA 6 en février 2026 après une première partie de plus de 80 heures comprenant l'intégralité de la mission principale, mais aussi quelques missions secondaires et des activités sur le pouce. Autant dire que les joueurs moyens pourront aussi bien y passer une soixantaine d'heures que plus d'une centaine sans trop forcer.

La pêche sera possible

Un réalisme poussé à son paroxysme ?

Rockstar a même poussé le réalisme de GTA 6 à tel point que l'on pourra faire plein de micro-actions du quotidien comme boire un café, manger un paquet de chips sur le pouce, regarder la télé, scroller les réseaux sociaux… La nouveauté, ici, c'est que ces actions auront un impact sur notre quotidien et nos personnages. Des modifications physiques, voire même comportementales. Tout un tas de petites choses dont Rob Nelson est fier et espère que les joueurs profiteront : « j'espère que certains auront envie de se lever, de prendre un café, de se doucher, de s'habiller et de faire un peu d'exercice […] manger une pomme, ouvrir le frigo et de boire un smoothie […] Ça va améliorer ma santé temporairement, pendant un petit moment, et permettre aux gens de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. »

GTA 6 est toujours attendu pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Ce sont pour le moment les deux seules consoles concernées. Le jeu n'aura pas non plus de version physique.