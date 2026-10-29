Ce n’est plus un secret, GTA 6 sera un monde aussi riche que complexe à appréhender, et à l’approche de sa sortie, Rockstar évoque notamment la taille de la carte du jeu.

Trois semaines jour pour jour. C’est le temps qui nous sépare désormais de la sortie du très attendu – et c’est un euphémisme – GTA 6, que d’aucuns considèrent d’ores et déjà comme l’un des plus grands jeux de la décennie. Et s’il faudra bien évidemment attendre le 19 novembre pour en juger sur le plan qualitatif, le fait est que c’est une affirmation qui prend déjà tout son sens sur le plan littéral. Car comme rappelé dans la preview d’EDGE Magazine, disponible depuis peu, GTA 6 proposera l’une des plus grandes cartes jamais créées par Rockstar Games.

Rockstar parle de la taille de la carte de GTA 6, et elle est colossale

C’est vrai, c’est une information dont nous avions déjà pu prendre connaissance à l’occasion des précédentes previews, qui pleuvent depuis plus d’un bon mois maintenant. Mais parce qu’il est parfois difficile de suivre toutes les actualités, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Et cela tombe bien, puisque comme le révèle EDGE Magazine dans son nouveau papier, le monde de GTA 6 fera au moins deux fois la taille de celui de GTA 5, qui était déjà particulièrement colossal avec son aire de jeu de 75.84 km².

Mais parce que les univers des jeux de Rockstar s’étendent aussi au-delà des zones proprement jouables, GTA 6 ira même encore plus loin selon le studio. Car si l’on prend en compte la superficie totale des environnements de Leonida, découpé en plusieurs régions, nous aurons alors affaire à un monde presque aussi vaste que les zones jouables de GTA 4 (8 km²), GTA 5 et même Red Dead Redemption 2 (75 km²) réunies. On approcherait donc, à vue d’œil, d’une aire de jeu d’environ 160 km² pour GTA 6. Autant dire qu’il y aura de quoi faire.

© Rockstar Games

Le monde le plus grand, mais surtout le plus riche du studio ?

Et comme a pu le préciser Rockstar pour l’occasion, tout ne sera pas forcément qu’une question de taille. Avec ce nouvel opus, l’objectif du studio n’était pas tant de repousser les limites du monde ouvert en termes de superficie que de concevoir le monde le plus riche de son histoire, avec une densité probablement inédite dans l’histoire du jeu vidéo. « Vous pouvez aller n’importe où, dans n’importe quel endroit au hasard, et énormément de personnes auront pensé cet endroit », a déclaré Aaron Garbut, responsable du développement de GTA 6, à EDGE Magazine.

Ce qu’il faut comprendre par-là, c’est que rien n’a été laissé au hasard par Rockstar, qui a parfois dédié des équipes complètes à la conception de l’univers du jeu pour s’assurer que les joueurs y découvrent toujours quelque chose à faire ou à voir. Et le résultat est d’ailleurs tellement riche qu’aujourd’hui encore, absolument personne au sein de la compagnie n’a été en mesure de voir l’intégralité de ce que GTA 6 propose. Mais nul doute que les dizaines de millions de joueurs qui l’attendent avec impatience feront tout leur possible pour le faire de leur côté.

Source : EDGE Magazine