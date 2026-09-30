GTA 6 va être absolument titanesque. Rockstar a confirmé officiellement la taille de la carte en la comparant à celle de GTA 5, et c'est absolument énorme.

GTA 6 arrive le 19 novembre prochain sur console et il se dévoile petit à petit. Après avoir été victime de très nombreux leaks, le jeu se dévoile officiellement et nous donne enfin des informations concrètes. Rockstar vient notamment d'officialiser la taille de la carte du jeu, beaucoup plus grande que celle de GTA 5, mais aussi infiniment plus dense avec énormément de bâtiments, d'intérieurs, de toits et de ruelles explorables, entre autres.

S'il y a bien une chose que tout le monde attend d'un GTA, c'est la liberté. La possibilité de découvrir chaque recoin d'une vaste région, des secrets, des petites choses ici et là qui font que le jeu est vivant, dense, et millimétré. GTA 6 semble visiblement en prendre le chemin. Si la présentation officielle du jeu nous a démontré qu'il avait déjà un vrai souci du détail, nos camarades de chez GameInformer ont récolté davantage d'informations au sujet de la carte de Leonida lors d'un entretien exclusif avec Rockstar.

Quelle est la taille de la carte de GTA 6 ?

Aaron Garbut, co-Directeur de Rockstar, a affirmé que Leonida était la plus grande carte de jeu jamais réalisée par le studio « à bien des niveaux », ce qui veut dire que ce n'est pas qu'une histoire de taille, même si cette dernière sera bel et bien immense. D'après le développeur, elle sera deux fois plus grande que celle de GTA 5, qui était déjà particulièrement vaste avec ses quelque 76 km² (environ 48 km² de terre et 28 km² d'océan estimés). Une information qui vient confirmé les propos de Rob Nelson qui estimait la carte à près de trois fois celle de Red Dead Redemption 2.

On peut donc estimé à la louche que la carte de GTA 6 ferait environ 150km². Reste à savoir quel sera désormais la proportion de terre et d'océan. Pour rappel, GTA 6 nous permettra d'explorer son univers par différent moyen terrestre, nautique et aérien, et même de faire de la plongée

Comparatif des tailles de cartes des GTA récents et Red Dead Redemption

GTA 6 : environ 145 à 150 km² (estimation basée sur les précisions de Rockstar)

Red Dead Redemption 2 : environ 75 km²

GTA 5 : environ 76 km² (dont 48 km² de terre)

Red Dead Redemption : environ 31 km²

GTA 4 : environ 16 km² (dont 8 km² de terre)

Une carte énorme, mais aussi très dense

Une carte qui sera plus vaste, certes, mais aussi et surtout « plus dense et interactive » que jamais. « Nous avons apporté une attention obsessionnelle aux toits, aux ruelles, aux intérieurs des bâtiments et à tout ce qu'il y a entre les deux au point d'atteindre une masse critique en nombre d'intérieurs. Les bâtiments paraissent plus réels en intérieur comme en extérieur », précise Aaron Garbut avant d'ajouter que GTA 6 est un « monde qui forme un tout cohérent, riche en contenu et d'une qualité faite main remarquable ».

GTA 6 va clairement mettre l'accent sur le souci du détail pour nous offrir un monde des plus vivants. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le studio met en avant son travail fait à la main, chose importante à une époque où l'IA est un raccourci des plus faciles. Dans les colonnes du New York Times, Rockstar avait notamment parlé de plus de 600 000 animations différentes faites main et d'environnements ultradétaillés.

Combien il y aura de régions dans GTA 6 ?

La carte proposera évidemment des environnements très différents comme on a pu le voir dans la présentation du jeu et les différents trailers. Vice City et ses quartiers tantôt riches, tantôt délaissés, mais aussi ses plages blanches côtoient les marais infestés d'alligators et des zones bien plus sauvages. Au total, la carte sera divisée en six grandes régions : Vice City, les Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia et Mount Kalaga National Park. On pourra les explorer librement, et chacune proposera ses propres biomes, sa faune, sa flore, mais aussi mais aussi ses habitants très différents, ainsi que des activités et des atmosphères uniques qui reflèteront toute la complexité et la richesse de cette Floride fantasmée.