Sur Red Dead Redemption 2 sorti en 2018, de nombreux joueurs avait relevé de manière grivoise qu'une certaine partie de l'anatomie des chevaux mâles réagissait aux températures froides et... aux coups de poing. Une illustration parmi tant d'autres du souci du détail obsessif de Rockstar Games, qui entend visiblement encore plus se lâcher sur GTA 6 avec différents systèmes poussant l'immersion à son maximum, comme notamment un gérant... le degré de transpiration de Lucia et Jason en fonction de leurs efforts durant une activité physique ou sur la piste de danse.

Rockstar va pousser le souci du détail vers de nouveaux extrêmes avec GTA 6

Dans une longue interview des dirigeants de Rockstar publiée chez Bloomberg, l'influent Jason Schreier a pu parler avec eux en profondeur des coulisses du développement de GTA 6. En supplément de cet article riche en informations, il a également posté une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée « Pourquoi Grand Theft Auto 6 a demandé plus de 8 ans de développement », qui illustre bien l'obsession du studio pour l'immersion et le réalisme, qui expliquent en partie pourquoi le titre tant attendu a pris autant de temps à sortir et connu autant de reports.

« Ils m'ont expliqué que GTA 6 intègre un système spécifique selon lequel Lucia, Jason, ou n'importe quel autre personnage, transpirera plus ou moins en fonction de l'effort fourni. S'ils dansent avec beaucoup d'énergie en boîte de nuit, ils transpireront davantage. Pour moi, ça montre le niveau de détail apporté au jeu », a déclaré Jason Schreier dans sa vidéo.

On avait d'ailleurs déjà eu un bref aperçu de ce système dans les dernières présentations de GTA 6, de même qu'autres éléments témoignant du sens du détail extrêmement minutieux de Rockstar Games, comme par exemple au niveau des reflets sur le moindre objet capable d'en projeter dans une pièce, le mouvement des cheveux ou encore les animations des personnages.

Un travail extrêmement minutieux qui va payer ?

13 ans après GTA 6 et 8 ans après Red Dead Redemption 2, GTA 6 s'apprête enfin à sortir ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, et potentiellement début 2027 sur PC, selon un récent leak. Après tant d'années d'attente, tout porte à croire que le prochain titre de Rockstar Games va être un véritable séisme dans l'industrie du jeu vidéo, voire dans l'industrie du divertissement dans son ensemble. Reste à voir si un autre aussi complexe techniquement tournera bien sur les consoles de la génération actuelle, et surtout qu'il n'y aura pas trop de bugs cassant le jeu.

À noter que ce temps de développement faramineux de GTA 6 aurait, selon les dirigeants de Rockstar, permis de poser des bases très solides pour que le prochain jeu du studio puisse sortir bien plus rapidement. Tout vient à point à qui sait attendre ? Verdict à partir du 19 novembre 2026 pour l'une des sorties vidéoludiques les plus importantes de ces dernières années.

Source : Jason Schreier sur YouTube