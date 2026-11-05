Ce n’est plus un secret depuis longtemps, GTA 6 sera incontestablement le jeu le plus ambitieux de l’histoire de Rockstar Games, et peut-être même de l’histoire du jeu vidéo dans son ensemble. Bien décidée à repousser toutes les limites possibles, la firme étoilée a confié n’avoir reculé devant aucun défi pour pouvoir concevoir le monde le plus réaliste et le plus riche à ce jour, de sorte à offrir aux joueurs une immersion à nul autre pareil. Et à ce titre, le système météorologique de GTA 6 pourrait bien nous surprendre.

Rockstar évoque le système météorologique de GTA 6

C’est en tout cas ce qu’a révélé Aaron Garbut, co-directeur de Rockstar North, à l’occasion d’une interview pour EDGE Magazine. À en croire ce dernier, ce nouvel opus devrait en effet embarquer un système de météo « beaucoup plus détaillé » que n’importe quel autre jeu, et ce dans n'importe quelles conditions. « Qu’il pleuve, qu’il fasse beau, ou peu importe ». Car comme révélé par le passé, GTA 6 embarquera notamment un système dynamique qui permettra à différents endroits de la carte d’afficher une météo dédiée pour plus de réalisme.

Ce qu’il faut comprendre par-là, c’est que tandis qu’une zone de la carte se trouve sous un soleil de plomb, à plusieurs kilomètres de là, une autre zone pourra quant à elle faire l’objet d’une énorme tempête dont le joueur pourra suivre l’évolution en temps réel. Et Rockstar a évidemment tout fait pour rendre chaque condition météorologique aussi crédible que possible en accordant un soin tout particulier à chaque petit détail. À l’instar du bruit du vent, par exemple, ou de ses effets sur la végétation, les étendues d’eau, et plus encore.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Le jeu le plus réaliste jamais conçu à ce jour ?

« Les îles et les bâtiments intercepteront la force du vent, comme dans la réalité, et modifieront la façon dont un bateau amarré tanguera et se balancera en flottant le long du rivage », nous apprend également la preview de GTA 6 d'EDGE Magazine. En sachant que même notre position à l’intérieur du bateau pourra avoir son influence sur le joueur. « Selon l’endroit où vous vous trouvez dans votre bateau, soit vous passerez au-dessus de ces obstacles, soit vous serez sérieusement secoué par eux », a révélé Garbut.

Et l’on peut évidemment s’attendre à un même soin lorsque l’on se trouve dans les airs, puisque piloter un avion ou un hélicoptère par temps orageux comportera naturellement des risques. Que ce soit à cause des turbulences qui peuvent en découler, ou des dégâts provoqués par la tempête. « Tout se joue à ce niveau de détail, et ensuite tout interagit simplement », conclut alors le co-directeur de Rockstar, en précisant que l’on pourra également voir la façon dont les habitants de Leonida se mettent à la recherche d’un abri lorsque des intempéries frappent la région. Voilà qui promet.

Source : EDGE Magazine (via GamesRadar+)