GTA 6 pourrait-il débarquer le jour de sa sortie ou après sur le Xbox Game Pass ou le PS Plus Extra ? L’éditeur a fait son choix et il est assez tranché.

Les services d’abonnement comme le PS Plus et le Xbox Game Pass ont la côte ces dernières années. Les constructeurs n’y vont pas de mainmorte pour appâter le chaland et sont même prêts à dépenser des sommes astronomiques pour des jeux, petits comme les grosses sorties. Les noms prestigieux fusent de partout, et si vous vous demandez si GTA 6 arriverait un jour sur le Xbox Game Pass ou consort, Take-Two a clairement déjà pris sa décision.

Pas de GTA 6 sur le Xbox Game Pass ou PS Plus Extra

En l’espace de quelques années seulement, le Xbox Game Pass s’est imposé comme l’un des meilleurs bons plans du jeu vidéo. Microsoft a démocratisé le jeu à la demande et Sony compte bien marcher sur ses pas avec son nouveau PS Plus. Entre pépites indépendantes insoupçonnées, exclusivités et titres très attendus dès leur sortie, l’éditeur américain frappe fort tous les mois avec ses « jeux gratuits ». Une pratique commerciale qui profite aussi bien aux joueurs qu’aux développeurs qui profitent d’un contrat juteux et d’une visibilité qu’ils n’auraient sans doute pas eu autrement. Cependant, les sorties day one sur les catalogues de ces services de jeux à la demande n’est pas au goût de tous.

Sony a plusieurs fois fait part de sa position sur le sujet, et c’est désormais au tour de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two. Dans une conférence téléphonique avec les investisseurs, le président de l’éditeur de GTA 6 se montre très catégorique : les sorties day one de leurs jeux sur Xbox Game Pass et le PS Plus n’ont aucun intérêt. « Je pense qu’il est maintenant évident que cela n’a aucun sens. C’est juste une opportunité perdue pour l’éditeur » a-t-il expliqué.

Take Two pas dans des services d'abonnement

Le secteur du divertissement interactif (ndlr : jeu vidéo) est vraiment différent du divertissement classique. Les utilisateurs consomment beaucoup moins d'heures de divertissement interactif pendant un mois donné que de divertissement linéaire. Et au sein de cette consommation, il y a en encore moins de jeux consommés qu'ailleurs. Je me demande donc si l'abonnement a autant de sens pour le jeu vidéo que pour le divertissement linéaire. J'ai déjà fait part d'un certain scepticisme et je le maintiens. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two

Zelnick rappelle néanmoins que son entreprise s’est montrée très coopérative avec Microsoft et Sony, mais Take Two ne voit aucun intérêt à lancer un GTA 6 sur le Xbox Game Pass par exemple. Pour lui il faut avant tout que l'entreprise y tire un avantage clair pour qu'un de ses jeux soit offert gratuitement sur un de ces services.