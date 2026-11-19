GTA 6 marque à bien des égards un tournant pour la série, notamment en supprimmant une fonctionnalité iconique qui avait fait couler beaucoup d'encre depuis son introduiction dans GTA 3.

Maintenant que GTA 6 est enfin disponible depuis quelques heures sur PS5 et Xbox Series, les langues au sein de Rockstar peuvent enfin se délier un peu. Plusieurs représentants du studio ont naturellement fait le tour de divers plateaux et assisté à pléthore d'interviews autour de l'un des produits culturels les plus attendus de cette décennie. On a ainsi pu en savoir plus sur certains choix et partis pris du studio pour cet épisode proprement historique de la franchise, notamment s'agissant de la fin d'une fonctionnalité marquante de GTA 3 : la possibilité d'engager des prostituées.

Pourquoi GTA 6 ne permet plus d'engager des prostituées ?

C'est un de ces détails que les joueurs ont repéré en sillonnant la Vice City moderne de GTA 6, et Rockstar a expliqué les raisons dans le cadre d'une interview auprès de Shacknews. Le studio a en effet confirmé qu'il est impossible d'engager recruter une prostituée dans GTA 6. Fini les arrêts suspects au bord du trottoir pour regagner un peu de santé contre quelques billets : la fonctionnalité a purement et simplement disparu.

La raison invoquée ? Le cœur même du jeu. Rockstar décrit en effet GTA 6 comme « l'histoire d'un couple dans la tourmente », « des amants en cavale ». Selon le studio, tout ce qui a été repris des épisodes précédents l'a été pour servir l'esprit du récit et les systèmes de jeu qu'il voulait approfondir, comme le niveau de recherche, la radio, les braquages ou le vol de voitures. Rockstar reconnaît d'ailleurs que plusieurs éléments des anciens GTA manquent à l'appel, mais assure que ceux qui restent collent aux motivations de Jason et Lucia.

Difficile de lui donner tort sur le fond. Jason Duval et Lucia Caminos forment un duo façon Bonnie and Clyde, et leur relation peut s'approfondir via différents gestes facultatifs, mais qui renforcent l'immersion et l'alchimie entre eux, ou au contraire l'endommager. À noter toutefois que les clubs de strip-tease sont toujours bien présents dans GTA 6, danses privées comprises.

© Rockstar Games

Une première dans la série depuis Grand Theft Auto 3 sorti il y a 25 ans

Si l'absence de cette mécanique dans GTA 6 chagrine certains fans, c'est parce qu'elle marque une véritable rupture avec l'héritage historique de la franchise disruptive de Rockstar. La possibilité de solliciter les services d'une prostituée remonte en effet à GTA 3 en 2001, et n'a manqué aucun épisode depuis, jusqu'à ce sixième opus.

Au fil des épisodes, de Vice City à Los Santos en passant par San Andreas et Liberty City version GTA IV, cette fonctionnalité faisait partie de l'identité sulfureuse de la franchise. Elle avait aussi un vrai rôle de gameplay, puisqu'elle permettait de remonter sa jauge de santé contre de l'argent. Elle a surtout alimenté de nombreuses polémiques au fil des ans, Rockstar ayant régulièrement eu des démêlés avec les médias et la justice pour sa représentation (à but satirique, mais souvent prise au premier degré) des femmes et de la violence.

Sur les réseaux, les réactions sont partagées. Certains fans crient au sacrilège, l'un d'eux comparant GTA sans prostituées à un Resident Evil sans zombies. D'autres avouent n'avoir même pas remarqué l'absence avant qu'on la leur signale. Preuve, peut-être, que l'ADN de GTA tient désormais davantage à sa satire de la société américaine et du grand banditisme qu'à ce genre de provocation.

Source : Shacknews