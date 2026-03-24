Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, soit l'éditeur de GTA 6, a abordé la question de la sortie de la PS6 et du projet Helix de Xbox en interview. L'homme est serein.

Avec toutes les promesses de grandeur de GTA 6, le prochain bébé de Rockstar Games est assurément le « jeu le plus attendu de l'année ». Avec ses reports, il a d'ailleurs remporté plusieurs fois ce prix à l'occasion de plusieurs cérémonies. Mais certains feront l'impasse sur la sortie day one, préférant attendre d'un portage sur un support plus puissant. Outre le PC, une part des joueuses et de joueurs attend impatiemment les futures “PS6” et Xbox “Helix”. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a justement des paroles qui devraient les rassurer.

Bonne nouvelle pour ceux qui ne joueront pas GTA 6 tout de suite

Strauss Zelnick s'est récemment entretenu sur divers sujets en interview avec nos confrères The Game Business. Intelligence artificielle, modèle économique... Le PDG de Take-Two a pu revenir sur plusieurs sujets qui animent la sphère du gaming ces derniers temps. Alors que GTA 6 doit paraître la fin de l'année 2026, la conversation s'est tournée vers les deux consoles qui dynamiseront le marché dans un avenir plus ou moins proche : celle qu'on nomme la PS6 et le déjà officiel projet Helix de Xbox.

La question qui a été soulevée en interview concerne un point de friction chez les observateurs, à savoir celle de la date de sortie de ces deux machines. L'état actuel de l'industrie technologique tend à nous faire reconsidérer le calendrier de Sony et de Microsoft. Entre longévité d'une génération, crise de la RAM, IA, hausse des prix... il se pourrait que la PS6 et la Helix sortent plus tard qu'on ne l'imaginerait. Cela dit, Strauss Zelnick est confiant et ce ne serait pas un mal pour GTA 6.

En effet, le PDG de Take-Two — l'éditeu et de GTA 6 mais aussi l'un des plus importants du secteur vidéoludique, rappelons-le — a déjà évalué la question avec ses équipes. Quand le journaliste Christopher Dring comment il aborde la situation, Zelnick répond de façon lacunaire mais claire : « Nous ne pensons pas que cela affectera la commercialisation des consoles ». Pour lui, la PS6 et la Xbox Helix devrait donc suivre les plans prévus en interne. Dès lors, on peut effectivement s'attendre à une mise sur le marché autour de 2027 et 2028.

Bien sûr, ce n'est pas Take-Two qui décide du planning des constructeur. Il s'agit là d'une déclaration d'un observateur qui fait partie de l'industrie. Néanmoins, ceux qui veulent profiter de GTA 6 sur des consoles de génération peuvent espérer n'avoir pas à attendre trop longtemps.