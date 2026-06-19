Alors que GTA 6 vient de faire une annonce que tout le monde attendait, le patron de la maison-mère rappelle la date de sortie et souligne l'importance de ce nouvel épisode.

Cette fois, c'est sûr, GTA 6 n'aura pas de nouveau report. Rockstar Games vient d'annoncer la date à laquelle ouvriront les précommandes, nous plaçant dans la dernière ligne droite jusqu'à la sortie. Et si vous doutiez encore de l'intérêt du jeu après autant de temps, le patron de Take-Two Interactive, maison-mère du studio, s'assure encore de la promo alors qu'il est interpelé dans la rue par un TikToker.

GTA 6 va vraiment en valoir la peine, c'est Strauss Zelnick qui le dit

Ce jour-là, Strauss Zelnick ne s'attendait pas à ce qu'un jeune inconnu lui tende un micro dans la rue. Le PDG de Take-Two Interactive a été interpelé par le créateur de contenu de la chaîne TikTok The School of Hard Knocks, qui interview des personnalités riches dans la rue pour inspirer la jeune génération. Mais la surprise fut double, puisqu'apperemment, le jeune homme ne s'attendait pas à tomber si l'un des cadres qui gèrent GTA 6.

Joueur de Grand Theft Auto, le créateur de contenu a pu échanger quelques mots sur le sujet avec Strauss Zelnick. On ne vous apprendra rien si on vous dit que ce dernier a rappelé que c'est le « plus gros jeu » du catalogue de Take-Two. Mais le patron du géant nord-américain donne quelques détails supplémentaires qui donnent l'eau à la bouche :

L'équipe de Rockstar s'efforce vraiment de réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Strauss Zelnick, pour The School of Hard Knocks.

Avec une telle ambition, « cela prend beaucoup de temps » ajoute Zelnick. C'est pourquoi il aura fallu 13 ans entre Grand Theft Auto V et ce GTA 6. Mais l'attente en vaudra la peine assure l'homme de 68 ans. En tout cas, il se montre très confiant, à juste titre, dans le succès du jeu. Répondant à une question, il précise notamment que l'an passé Take-Two affichait « 6,7 milliards » de dollars de chiffre d'affaires, un montant qui devrait atteindre les « 8 milliards » l'année de la sortie de GTA 6, rejoignant les avis d'experts-tiers.

https://www.tiktok.com/@theschoolofhardknocks/video/7651676011813260574

Strauss Zelnick a également re-confirmé que GTA 6 sortirait bien le 10 novembre 2026. Il sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S. Depuis hier, on sait aussi que les précommandes ouvriront le 25 juin prochain sur les différents stores. Cependant, une question reste encore en suspens : à quel prix ?