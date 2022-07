Les fans ne manquent pas de talent. Un joueur bien connu pour imaginer des remakes des jeux les plus populaires de Rockstar nous livre sa vision de GTA 6 sous Unreal Engine 5 et ça donne ça !

Vous avez hâte de vous replonger dans les rues de Vice City sur consoles next-gen ? De découvrir la première protagoniste féminine de la série ? Il va falloir patienter encore quelques années. Cependant un fan vient de dévoiler ce à quoi GTA 6 pourrait ressembler sous Unreal Engine 5 et ça met l’eau à la bouche.

GTA 6 sous Unreal Engine 5, ça donne ça !

Les dernières révélations de Jason Schreier ont eu l’effet d’une bombe. La révélation de Vice City comme terrain de jeu, d’une héroïne latino-américaine et surtout d’un jeu service moins ambitieux que prévu, GTA 6 fait jaser. En attendant de voir ce que le futur best-seller de Rockstar a dans le ventre, un fan a dévoilé ce que pourrait donner cette version fictive de Miami sous Unreal Engine 5.

Comme d’habitude avec TeaserPlay, le résultat est bluffant. On retrouve dans cette recréation de haute volée une Vice City plus belle que jamais, mais pas que. L’utilisateur en question s’est également basé sur les rumeurs indiquant quelques-unes des villes qui pourraient être ajoutées post-lancement. Résultat, on peut aussi y découvrir une version next-gen de Liberty City, San Fierro et Las Venturas. Le résultat est saisissant et illustre bien les capacités de l’Unreal Engine 5. Cela reste malgré tout un concept teaser, il n’y a donc aucun gameplay. Pour ça il faudra attendre que Rockstar communique officiellement sur son jeu, qui ne serait pas attendu avant 2024-2025.