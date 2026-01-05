2025 est derrière nous et a représenté une année particulièrement généreuse côté grosses sorties vidéoludiques, et 2026 ne devrait sur le papier pas déroger à la règle. Ce notamment car c'est l'année qui marquera enfin la sortie tant attendue d'un certain GTA 6, le jeu le plus ambitieux et onéreux jamais réalisé par Rockstar Games. À tel point qu'il a fait l'objet d'un report de 6 mois, pour une date de sortie pour l'heure fixée au 19 novembre 2026. D'un autre côté, l'ampleur de ce colossal projet soulève de nombreuses inquiétudes quant à son prix, et la possibilité qu'il franchisse la barrière symbolique des 100 euros. Un insider bien connu et réputé a récemment fait la lumière sur tout cela de manière plutôt rassurante avec ses propres prédictions.

Pas de nouvelles, très bonnes nouvelles pour GTA 6 ?

Depuis l'annonce en toute sobriété du report de GTA 6 en novembre dernier, Rockstar se fait en effet de nouveau très discret concernant son titre particulièrement attendu. Celui-ci a toutefois donné indirectement de ses nouvelles à l'occasion de la récente affaire judiciaire de licenciements abusifs au sein du studio, pour des allégations de leak ou de « comportement inadapté », selon différents rapports.

Quoi qu'il en soit, le développement de GTA 6 se poursuit à son rythme, et le titre devrait sortir le 19 novembre 2026, pour l'heure seulement sur PS5 et Xbox Series. Dans un récent podcast, Insider Gaming a rassemblé son équipe pour parler de leurs prédictions concernant l'industrie vidéoludique pour cette nouvelle année. Evidemment, une bonne partie du podcast s'intéresse au futur rouleau-compresseur de Rockstar. Tom Henderson, rédacteur en chef du site, et insider généralement très réputé, a ainsi fait quelques pronostics à son sujet.

Selon lui, GTA 6 ne devrait plus subir de nouveau report et sortirait donc bien le 19 novembre 2026, comme prévu. Il se penche également sur l'épineuse question du prix du jeu. Il estime que l'édition standard ne franchirait pas la ligne rouge des 100 euros, pour s'arrêter au tarif « normal » mais toujours un peu salé de 80 euros. Enfin, pour les PCistes, il avance que cette version de GTA 6 pourrait arriver dans le courant de l'automne 2027, soit à peu près un an après la sortie initiale. Naturellement, il s'agit de simples prédictions, aussi fiable soit Tom Henderson, et il convient donc de prendre tout cela avec de prudentes pincettes en attendant des annonces officielles.

