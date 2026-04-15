Historiquement, tous les jeux de Rockstar ont d'abord eu droit à une version consoles, puis tôt ou tard un portage PC (plutôt très tard que tôt s'agissant de Red Dead Redemption premier du nom d'ailleurs...). L'extrêmement attendu GTA 6 ne fera pas exception à la règle et arrivera, sauf nouveau report, ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, et à une date ultérieure sur ordinateur. Compte tenu de la prouesse graphique et technique impressionnante qu'entend être ce nouvel épisode, on aurait pu arguer que le studio avait tout à gagner à le sortir également sur PC, où il aurait pu exploiter au maximum les plus puissantes configurations pour en mettre plein les yeux. Mais les donnée issues du récent hack subi par le studio nous aident à voir l'envers du décor et la raison derrière cette sortie différée entre consoles et PC.

Des chiffres édifiants qui jouent en défaveur de la sortie concomittante d'une version PC de GTA 6

Au-delà de la campagne solo de GTA 6, qui nous permettra cette fois d'incarner le duo à la Bonnie & Clyde que représenteront Lucia et Jason, ce que beaucoup de fans de la franchise attendent est le mode Online que va préparer Rockstar et garnir en contenu pendant les prochaines années. Si GTA 5 est aujourd'hui l'un des jeux les plus rentables de tous les temps, c'est notamment grâce à cette composante multijoueur. On a d'ailleurs pu mieux s'en rendre compte grâce aux récentes données qui ont fuité suite au hack de Rockstar Games par le groupe Shiny Hunters.

On a notamment appris qu'un joueur avait dépensé d'un coup 1 million de dollars en achetant des cartes Shark, ou encore que le Online de GTA 5 continue de rapporter en moyenne 10 millions de dollars par semaine depuis deux ans. Des utilisateurs ont d'ailleurs décortiqué plus en détail ces chiffres, avec notamment le camembert ci-dessous élaboré par @DeekeTweak sur X.com, qui représente les revenus hebdomadaires moyens générés par le Online de GTA 5 en fonction des plateformes sur les deux dernières années. On remarque ainsi que 52% desdits revenus proviennent de la PS5 avec environ 4,5 millions de dollars par semaine. La seconde plateforme la plus lucrative est la Xbox Series X à hauteur de 22% pour environ 2 millions de dollars. Les PS4 et Xbox One représentent chacune 11%, et le PC s'avère donc bon dernier, avec seulement 3% des revenus, soit environ 260 000 dollars par semaine.

Compte tenu du fait que Rockstar et Take Two misent énormément sur le succès du mode Online de GTA 6, de tels chiffres nous donnent une piste de réflexion assez édifiante quant au fait que la priorité va d'abord aux PS5 et Xbox Series pour la sortie initiale du jeu. Malheureusement pour les joueurs PC, cette plateforme apparaît nettement moins rentable.

Source : DeekeTweak sur X.com