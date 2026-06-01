GTA 6 va faire du bruit et prendre beaucoup de place à sa sortie, ce qui pourrait avoir des conséquences pour des millions de joueurs, même sur l'un des jeux de la même maison.

La sortie de GTA 6 approche à grands pas et Rockstar n'a toujours rien communiqué. La bonne nouvelle, c'est que ça semble mettre de côté la possibilité d'un report, la mauvaise, c'est que l'on n'a toujours rien vu du jeu et on attend que ça. Le lancement au mois de novembre sera un évènement. L'industrie, elle, est en apnée, tout le monde attend de savoir si le jeu sortira ou non en novembre pour caler sa date de sortie, ce qui devrait rendre le Summer Game Fest très intéressant. Mais en plus de la sortie du jeu, les fans de la licence sont pendus aux lèvres de Rockstar et Take Two concernant le sort réservé à un autre jeu qui est intimement lié, GTA Online.

GTA 6 va prendre énormément de place, quid de GTA Online ?

Initialement, c'est le mode de jeu en ligne de GTA 5 mais depuis quelque temps, GTA Online s'est émancipé et peut même être acheté séparément. Avec l'explosion du RP, pour rôle-play, le jeu a pris une toute autre dimension qui a même poussé Rockstar et Take Two à investir massivement dans une nouvelle structure, et même à prendre des décisions radicales qui n'ont clairement pas plu aux fans. Strauss Zelnick, PDG de la maison mère, a justement été interrogé sur le sujet. Quid de l'avenir de GTA Online ? Qu'est-ce qu'il se passera lorsque GTA 6 sera disponible ? Le PDG, définitivement très bavard, a donné quelques éléments de réponse.

Si vous êtes un fervent joueur de GTA Online, la bonne nouvelle, c'est que vous devriez pouvoir continuer et la mauvaise, c'est que vous DEVRIEZ pouvoir continuer. En somme, l'avenir du jeu n'est pas clair du tout, pas même pour le PDG qui voit tout de même les choses d'une manière très positive pour le moment : « J'ai toutes les raisons de croire que nous continuerons à soutenir GTA Online ». Il continue en déclarant être content de pouvoir compter sur « une formidable communauté » qui « l'adore et reste active ». « De plus, Rockstar a prouvé que proposer du contenu additionnel de qualité, même après des années de présence sur le marché, attire toujours les joueurs. » conclut-il.

© Take-Two et Rockstar Games.

Take Two se veut rassurant, mais il restes encore des questions en suspens

Sur le papier donc, tant que les joueurs sont encore actifs, et qu'ils passent bien évidemment à la caisse, rien ne devrait changer. GTA 6 pourrait toutefois changer les choses en aspirant une partie des joueurs, au moins à la sortie, mais Zelnick ne semble pas plus inquiet que ça pour le moment : « Je ne sais pas comment ça évoluera après la sortie de GTA 6, je n'ai aucune raison de croire que les performances changeront »

À l'entendre, on peut comprendre que GTA Online ne devrait pas bouger d'un iota, pas même de nouveauté prévue visiblement. L'histoire nous a toutefois appris que Rockstar aime bien s'occuper d'abord de sa partie solo avant de se pencher sur la composante multijoueur. Il est possible que GTA Online évolue, ou qu'un nouveau finisse par voir le jour pour correspondre à GTA 6. Beaucoup de questions restent en suspens pour le moment mais ce qui est sûr c'est que quelque chose est prévu, sans quoi Take Two n'aurait pas mis la main sur l'une des plus grosses structures spécialisées dans le RP et le modding pour son jeu fétiche.