Vice City n'aura jamais été aussi belles que dans GTA 6, qu'on se le dise. Après plus de 10 ans de développement, le futur hit de Rockstar promet de repousser les limites techniques de la PS5 et des XBOX Series le 19 novembre 2026. Nous en avons eu un large aperçu jeudi dernier sur Netflix et, dans la foulée, la firme étoilée a dévoilé presque une trentaine de nouvelles images du jeu en 4K. C'est sublime.

Jason et Lucia, les Bonnie et Clyde modernes en 4K

Le trailer de gameplay de GTA 6 a mis le paquet. On a enfin pu voir Jason et Lucia en action et, clairement, leur association va mettre le feu aux poudres. On s'en rend tout aussi compte avec les screenshots en 4K, qui dévoilent d'ailleurs un tas de situation différentes :

  • Braquage de braquage de banque, de bijouterie ou encore de supérette
  • Conduite en voiture et motocross
  • Fête dans Vice City
  • Exploration de plusieurs régions
GTA 6.
Jason et Lucia braquent un coffre de banque dans GTA 6.
GTA 6 permet d'avoir des piercings et tatouages.
Dans GTA 6, Jason et Lucia braquent une bijouterie.
GTA 6 introduit Jason et Lucia venant voir un dealer dans sa prÃ©sentation Netflix.
Jason et Lucia en voiture, prÃªts Ã  commettre un braquage de nuit.
Plan coffre inspirÃ© de Pulp Fiction avec Jaosn et Lucia de Grand Theft Auto VI.
Jason et Lucia de GTA 6 brÃ»lent une voiture.
Jason et Lucia en pleine course-poursuite avec la police dans GTA 6.
GTA 6 permet d'aller Ã  des fÃªtes de nuit.
Jason et Lucia en voiture dans GTA 6.
GTA 6 allie Jason et Lucia pour les missions.
Jason et Lucia prÃªt Ã  s'embarasser alors que la police des Kays approche.
© Rockstar Games

Jason Duval, l'homme de toutes les situations

GTA 6 montre Jason en train d'Ãªtre arrÃªtÃ© par la police.
Jaosn entourÃ© par des bÃ¢teaux de police alors qu'il s'apprÃªte Ã  monter dans un avion.
Jason de GTA 6 devant une table basse sur laquelle sont posÃ©s un pistolet, quatre balles et une liasse de billets.
GTA 6.
© Rockstar Games

Lucia Caminos, toujours dans l'action dans GTA 6

GTA 6.
Lucia s'apprÃªte Ã  commettre un braquage dans Grand Theft Auto 6.
GTA 6 permet Ã  Lucia de faire de la musculation.
Lucia Caminos dans une voiture de nuit, regardant par la fenÃªtre.
© Rockstar Games

Le monde de GTA 6 en met plein la vue

GTA 6 va vraiment nous en faire voir de toutes les couleurs, littéralement. La taille de la map s'annonce gigantesque ! Rockstar va nous balader entre Vice City mais aussi les Keys de Leonida, et un tas de patelins autour comme Ambrosia et la population locale. Autant dire que ça sent le coup fourré un peu partout, mais toujours dans un décor de rêve.

Vice City de nuit dans GTA 6.
GTA 6.
Vice City de jour dans GTA VI.
GTA 6 organise des fÃªtes Ã  Ambrosia.
Les persos de Grassrivers dans Grand Theft Auto 6.
La rÃ©gion de Grassrivers dans Grand Theft Auto VI.
Port Gellhorn au coucher du soleil dans GTA 6.
GTA 6 a des iguianes dans les Leonida Keys.
© Rockstar Games

Source : Rockstar Games.