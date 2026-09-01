Vice City n'aura jamais été aussi belles que dans GTA 6, qu'on se le dise. Après plus de 10 ans de développement, le futur hit de Rockstar promet de repousser les limites techniques de la PS5 et des XBOX Series le 19 novembre 2026. Nous en avons eu un large aperçu jeudi dernier sur Netflix et, dans la foulée, la firme étoilée a dévoilé presque une trentaine de nouvelles images du jeu en 4K. C'est sublime.

Jason et Lucia, les Bonnie et Clyde modernes en 4K

Le trailer de gameplay de GTA 6 a mis le paquet. On a enfin pu voir Jason et Lucia en action et, clairement, leur association va mettre le feu aux poudres. On s'en rend tout aussi compte avec les screenshots en 4K, qui dévoilent d'ailleurs un tas de situation différentes :

Braquage de braquage de banque, de bijouterie ou encore de supérette

Conduite en voiture et motocross

Fête dans Vice City

Exploration de plusieurs régions

© Rockstar Games

Jason Duval, l'homme de toutes les situations

© Rockstar Games

Lucia Caminos, toujours dans l'action dans GTA 6

© Rockstar Games

Le monde de GTA 6 en met plein la vue

GTA 6 va vraiment nous en faire voir de toutes les couleurs, littéralement. La taille de la map s'annonce gigantesque ! Rockstar va nous balader entre Vice City mais aussi les Keys de Leonida, et un tas de patelins autour comme Ambrosia et la population locale. Autant dire que ça sent le coup fourré un peu partout, mais toujours dans un décor de rêve.

© Rockstar Games