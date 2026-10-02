La licence GTA a toujours été réputée pour ses parodies, sa violence à outrance, sa décadence et pour son absence totale de pudeur. Si les leaks n’étaient pas déjà assez évocateurs, il aura fallu attendre la classification officielle de GTA 6 pour avoir une confirmation supplémentaire de ce que tout le monde avait plus ou moins déjà compris. Le prochain jeu Rockstar ne fera pas dans la dentelle. L’ESRB, l’équivalent du PEGI américain, lui a, sans surprise, collé un bon vieux M (Mature), comme tous les autres jeux de la licence. Mais une mention en particulier laisse entendre que GTA 6 pourrait bien aller jusqu’au bout.

GTA 6 devrait bien avoir des scènes de sexe

La fiche du jeu sur le site américain mentionne du sang, des violences intenses, de la nudité, un langage particulièrement fleuri, de la consommation de drogues et d’alcool. Bref le cocktail habituel de la licence. Mais l’organisme de classification néo-zélandais fait une mention supplémentaire qui n’a pas manqué de faire réagir : GTA 6 comprendrait des scènes de sexe explicites. Sans plus de détails, difficile de savoir exactement ce qui se cache derrière cette formulation. Des scènes intimes entre Jason et Lucia, d’autres aperçues au cours du jeu, celles liées aux travailleuses du sexe ? Le mystère restera entier, bien que l’ESRB ait généralement tendance à donner beaucoup de détails lorsqu’il publie son compte-rendu, encore non mis en ligne.

GTA 5 proposait déjà de nombreuses scènes centrées autour du sexe, mais la description officielle se contentait alors de simplement mentionner le « sexe ». La nouvelle formulation pourrait évidemment juste refléter une évolution des critères de classification, en une décennie ça a eu le temps de changer, ou au contraire référer à des scènes bien plus développées dans GTA 6. Difficile forcément de ne pas penser à Jason et Lucia, le couple au centre du jeu. La présentation Netflix a notamment mis en avant leur relation intime, sur laquelle les joueurs auront une influence. Il faudra cependant patienter avant de savoir précisément ce que Rockstar a préparé, mais une chose est sûre.

Un jeu bien fidèle aux traditions de la licence

GTA 6 restera bien fidèle à la tradition de la série en matière de contenu adulte. C’était l’une des inquiétudes lorsque les premières infos sérieuses autour du jeu ont commencé à circuler, Rockstar aurait souhaité calmer certains aspects du jeu, qui ne passeraient plus aujourd’hui, notamment au sujet de certaines minorités. Beaucoup de joueurs y voyaient déjà de l’autocensure, mais certains des derniers leaks ont prouvé que GTA 6 n’aura pas peur de faire tomber la chemise de ses PNJ. Rendez-vous le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series pour en avoir le cœur net.

Source : ESRB