Alors que l'effervescence autour de GTA 6 grimpe, une décision de la Rcokstar Games fait grand bruit et se fait épingler. Le studio serait-il retombé dans ses mauvais travers ?

Un nouveau choc pour l'industrie. Rockstar Games planche activement sur le développement de GTA 6 avec ses différentes équipes. Maintenant qu'une date de sortie a été officiellement fixée, le but est que le jeu soit prêt à temps. Pour autant, l'éditeur ne se prive pas d'une décision qui a de quoi choquer le public, mais aussi et surtout les acteurs du secteur vidéoludique, a fortiori avec le passif du studio.

GTA 6 fait le ménage, personne ne s'y attendait

La prochaine prise de parole pourrait vraiment être imminente pour GTA 6. Rockstar a accéléré la campagne promotionnelle ces derniers temps. Nous avons constaté la mise à jour du site internet. Puis, le jeu s'est affiché en affichant sur les écrans de Time Square à New York. La théorie d'un nouveau trailer le 8 novembre 2025 ne semble donc pas totalement absurde. Cependant, cette potentielle communication est déjà entachée par un événement que personne n'espérait pour la firme étoilée.

C'est l'Independent Workers' Union of Great Britain (IWGB), le Syndicat des travailleurs indépendant de Grande-Bretagne, qui a alerté sur une décision de Rockstar qui concerne directement GTA 6. L'entreprise aurait licencié 30 à 40 de ses employés au Royaume-Uni et au Canada. La raison officiellement retenue est celle de la « faute grave » selon Alan Lewis, porte-parole de Take-Two, la maison-mère de la firme étoile.

Or, les apparences pourraient être plus que trompeuses. L'IWGB indique qu'il s'agirait en réalité d'une mesure préventive contre des salariés syndiqués ou en phase de syndicalisation. Tous travaillaient sur GTA 6. Mais, surtout, tous étaient membres d'un groupe de discussion privée concernant les questions syndicales sur Discord.

Rockstar vient de commettre l'un des actes de répression syndicale les plus flagrants et les plus impitoyables de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Alex Marshall, président de l'IWGB.

Rockstar avait déjà fait scandale pour sa culture du crunch au cours du développement de Red Dead Redemption 2. L'entreprise choque donc à nouveau par ses pratiques managériales. Déjà en 2022, le rappel de ses employés au bureau 5 jours par semaine à la suite d'une faille de sécurité n'avait pas fait l'unanimité. Il faut dire que le travail est plus que répandu dans ce secteur. Mais, cette fois, c'est un autre stade qui est franchi. Les détails sur cette affaire doivent encore se clarifier. Alors que le report en interne de GTA 6 de 2025 à 2026 aurait dû soulager les équipes, c'est un autre coût du sort qui s'abat sur elle.

Lucia Caminos, l'héroïne de GTA 6, en priosn. © Rockstar Games.